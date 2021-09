Isikliku arengu nõustaja Tiina Tiituse kaks nõuannet, kuidas õnnelikumalt elada

Kõigepealt võiks olla see teadmine, et sul on õigus olla olemas. Seda on väga raske tajuda. Aga inimestes on tunded, et neid lapsena ehk ei oodatud või ema tahtis teha aborti ning võibolla ka lapsena ei saadud piisavalt tähelepanu. Aga samas, kui nii ei oleks juhtunud lapsepõlves, siis meie elu ülesanded ei oleks aktiveerunud. Igal juhul tasub meeles pidada, et sul on õigus olla olemas, ükskõik, milline sa oled või ükskõik, mida sa teed. Sa tahtsid sündida, sul oli keha vaja. See oli sinu sündimise lugu. Me võtame kõike liiga isiklikult, naudi pigem kõike, mis on. Isegi kui on valus. Vahel võib lausa mõelda, et sa oled justkui filmis, nagu näitleja laval, lihtsalt naudi kõike. Öeldakse ju, et naudi seda positiivset, mis elus on. Aga, õpi nautima ka seda teist poolt. Naudi kõike, kogu vikerkaart kõikide selle värvidega.