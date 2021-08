Üks asi, mis mõjutab kõike – kehakaalu, juuste kasvu ja üldist tervist

Seepärast on oluline keskenduda tugevale hommikusöögile, mitte ühele kohvile ja võileivale ning toekale lõunale, mitte väiksele kiirele ampsule. Toidukordade arv ja rütm aga lähtub sinu rütmist. Mina näiteks ei armasta üldse hommikul süüa, kuid kaks-kolm tundi peale ärkamist armastan juua kannutäie smuutit ja mugida puuvilju. Sellest mõned tunnid edasi meeldib mulle võtta toekas lõuna. Vahepeal näksin ilmselt šokolaadi, sest ma olen täielik šokohoolik ja õhtuks ma midagi väga suurt ei tahagi. Mulle sobib ideaalselt, et päeva kõige suurem toit on lõuna. Samas, ega see alati nii ei ole. Eriti suviti meeldib mulle süüa ka õhtust rohkem. Ja avastasin, miks!

Peale välise keskkonna on inimese keha seotud ka sisemise keskkonnaga. Igal mõttel ja emotsioonil on biokeemiline jälg, mis mõjutab hormoonide liikumist ja toimimist. See omakorda mõjutab ainevahetust ja toidu omastamist. Mis lõppkokkuvõttes mõjutab, mismoodi end väljendame ja välja näeme.

Suvel kogub keha hooajalistest viljadest vitamiine ja mineraale, sünteesib saadud toitainetest endale vajalikku (näiteks nagu D-vitamiin, A-vitamiin) ja uuendab varusid. Sügiseks on keha vajaliku hoiustanud ja talvel võib ainevahetus võrreldes suvega olla aeglasem, sest pikad pimedad õhtud panevad keha tootma rahustavaid hormoone (näiteks unehormoon melatoniin, mis ühtlasi on vägev kaitsja ja uuendaja antioksüdandina) ning külma tõttu peab keha tegelema ka rohkem soojendamisega. Kevadine valgus ja värsked võrsed toidulaual panevad ka keha end kiiremini uuendama, ainevahetus kiireneb ja rakkudes korraldatakse aktiivsemalt mürkide väljutamist ning üleliigsest vabanemist, sest suvel saab kõik varud taas uuendada.

Meie kehad elavad biorütmides ja sellel on väga lihtne põhjus, miks see vajalik on - rütm tagab liikumise ja arengu. Eesti laiuskraadidel on meie keha harjunud siinse keskkonnaga.

Keha sisekeemia ja hormoonide toime on midagi, millel on täiesti loogiliselt kaalukas mõju. Vahel isegi kriitiliselt kaalukas.

Kas sa tead, et inimese keha töötab erinevalt pimedal ajal ja valgel ajal. Siis, kui oled tugevas emotsioonis ja siis, kui oled rahulik. Ka siis, kui oled vihane ja siis kui oled rõõmus on inimese keha biokeemiline keskkond erinev.

Aga see võtmekomponent, millest ma alustasin on väga lihtne!

Kui rakuainevahetus on aktiivsem valgel ajal, keha omastab siis toitaineid efektiivsemalt ja positiivses emotsioonis on keha üleüldiselt vabam nii ära andma üleliigset kui vastu võtma ja toimetama vajalikuga, siis mida sa peaksid tegema, et seda korraldada?

Nautima!

Lase endal olla selline nagu sa oled. Mina olen siin selleks, et sind äratundmistel toetada, sina lihtsalt mõtle kaasa ja naudi, kuidas peegelpilt igal hommikul aina kenamaks läheb.

Mida enam sa naudid, seda enam on sul heaoluhormoone, mis aitavad kaasa ainevahetusele, taastumisele ja omastamisele. Mida enam sa oma olemist naudid ja elust rõõmu tunned, seda kiiremini kasvavad juuksed, langeb üleliigne kaal, taastub tervis ja emotsionaalne heaolu.

Kuidas märgata, kui keha vajab abi?

Kõige tüütum on stressi mõju, sest see võib avalduda kus iganes ning ei pruugi esiti arusaadavalt väljagi paista. Juuste väljalangemine, tuhm väsinud näonahk, murduvad küüned, sinikad nahal jne jne. See on keha lagunemine. Mis selle vastu aitab? Esiteks - rõõmustamine!

Elust saab harva midagi totaalselt ära kaotada, ent juurde tuua saab küll. Asjad, mis muret valmistavad ja mõtted ummikusse ajavad ei kao ilmselt kuskile. Küll aga saad sa oma fookust suunata, et tuua ellu rohkem rõõmu. Ja see muudab kõike! Sest see muudab su hormoone, lõõgastust, mikrovereringet - see on hea algus.

Eriti just naised on rütmilised, meie tsükkel on tundlik ja seetõttu on meil ka vaja olla tundlik. Oled sa märganud, kuidas peale päevi on energiat ja kerge fokusseerida, samas, kui enne päevi võib olla just vastupidi ja loivad kontorilaua taha?

Isegi, kui sul on käsil keerulisem periood (ja kellel meil neid poleks), on tähtis teada, kuidas end toetada ka väliselt.

✅ Juuste toetuseks soovitan ma läbida juuksejuurte ja peanaha taastamise kuuri Juuste Akadeemias.

✅ Veresoonte tervise toetamiseks teha igal hommikul peotäie tumeroheliste lehtede ja astepajuga mõnus smuuti (näiteks lehtkapsas, banaan, datlid, astelpaju).

✅ Hormoonide tasakaalustamiseks võta metsavanne ehk jaluta looduses, tee näiteks igal hommikul hea tempoga jalutuskäik metsatukka ja tagasi. Siin mängivad rolli nii loodus kui liikumine, sest kui sul on muresid, siis on eriliselt tähtis end neist välja liigutada.

✅ Rõõmusta, naera, lõõgastu - räägi sõpradega, lõbutse oma lastega, vaata komöödiaid, mediteeri, tantsi, pea tänulikkuse päevikut - tee mida iganes, et stressihormoonidele anda tasakaaluks vastu õnnehormoone.

Keharütmid - edu võti!

Autor: Liisa-Indra Pajuste