Euroopa kodanikualgatusega seistakse vastu plaanile taas lubada kosmeetikatoodete valdkonnas loomkatsete tegemine

Loomkatsete tegemine kosmeetikatoodetel ja loomadel testitud kosmeetikatoodete müük on Euroopa Liidus olnud keelustatud 2013. aastast, kuid Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) soovib uusi loomkatseid koostisosadega, mida tarbijad on juba aastaid ohutult kasutanud. Selle valguses algatati täna Euroopa kodanikualgatus, et loomkatsete tegemisele vastu seista.