NÄDALA TAROSKOOP | Ära lase end illusioonidel petta

Nädala kaartideks müntide kuninganna ja sauade rüütel. On aeg mõista, et elu on pidevas arengus ja liikumises. Sinus on palju sisemist tuld ja soovi astuda samme selleks, et oma elu muuta ja parandada. Nüüd peaksid jälgima, et sa ei kiirustaks liigselt, vaid teeksid oma otsuseid ja samme teadlikult, praktiliselt ja lähtudes reaalsustajust. See ei tähenda, et sa ei võiks unistada. Unistamine on suurepärane, et mõista, mida sa soovid. Ära lihtsalt tegele enesepettusega ega illusioonide toitmisega.

Südameasjade osas peaksid praegu alustama eelkõige enda tunnetega tegelemisest. Ükskõik, kas sa oled suhtes või vallaline, on oluline, et sinu enda jaoks oleks selge, mida sa armastuse osas ootad, kus sa ise hetkel oma tunnetega seisad ja mida sa omalt poolt teha saad, et sinu suhted laabuksid sujuvamalt. Leia oma südames kõigepealt rahu ja armastus, siis saad seda kõike pakkuda ka teistele.

Elu majanduslik pool peaks sel nädalal saama positiivse impulsi, mis aitab sul kas tööalaselt edasi liikuda või parandada oma majanduslikku olukorda. Hoia silmad-kõrvad lahti, sest sind ootavad ees pakkumised või võimalused, mida peaksid kindlasti ära kasutama.

Tervise osas on nüüd hea aeg selleks, et varuda suve lõpu ravimtaimi ja kasutada söögiks võimalikult palju kodumaist värsket kraami, mis pakatab vitamiinidest. Mida enam pöördud maaläheduse ja lihtsuse poole, seda paremini tunned end. Liigu looduses, naudi veel sooja päikesepaistet, mine mere äärde, et nautida ilu, rahu ja seda väge, mida saad ammutada end ümbritsevast maailmast. Tähelepanelik tasuks olla väga aktiivse sportimisega, sest praegu on võimalik ka ülekoormuse ja vigastuste oht. Hoia oma mõte teadlikult sellel, millega tegeled, nii suudad oma keha jälgida ja ennetada ebameeldivusi.

NÄDALA ÜLEVAADE 30.08 - 5.09

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)