Kuidas panna oma elus paika piirid, ilma süüd tundmata?

Süütunne tekib mõtteviisist, et see, mida sa teed, on "paha". See tuleneb sisemisest programmeeringust, mis keelab teistele ütlemast, mida sa vajad või tahad. Niipea kui me siia ilma sünnime, hakatakse meis tekitama süütunnet soovide ja vajaduste omamise pärast. On täiskasvanuid, kes sunnivad lapsi oma piire ignoreerima. Täiesti ebateadlikult sunnivad nad lapsi kallistama täiskasvanuid, keda lapsed ei taha kallistada. Kui laps ei tee, nagu kästud, öeldakse neile "Sa oled paha" või "Nii pole kena". Laste pahaks tituleerimine sellisele käsule mitteallumise pärast on manipulatiivne. Just selliste pisiasjade kaudu õpetatakse lastele, et nad peavad tundma süüd oma piiride austamise pärast. Näiteks täiskasvanu ütleb: "Tee mulle kalli." Laps vastab: "Ma ei taha sind kallistada." Täiskasvanu reageerib sellele: "See teeb mu nii kurvaks, kui sa mind kallistada ei taha." Sellega püütakse süütunnet tekitada.