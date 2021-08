Alkeemia lugemisnurk | Katkend Marek Kahro haaravast põnevikust "Poiss, kes mängis madudega"

Kõik algas möödunudõhtusest telefonikõnest, mille ta unesegasena vastu võttis. Kõne tuli tundmatult numbrilt, maheda häälega mees tutvustas end viisakalt nagu koolijüts ja tegi ettepaneku "vabas õhkkonnas" kokku saada. Võõras ütles, et on ühe kinnipeetava tuttav ja teda huvitavad mõned vangla sise-eeskirju puudutavad "detailid", mida ei kõlba telefoni teel arutada.

Kurnatusest nõdrana tuli ta võõra soovile vastu ning määras kokkusaamise kohaks Roosi Krantsi. Alles hommikul hakkas ta mõtlema, et see oli ränk viga. Igavuse asemele sigines rahutus. Ta polnud endas kindel. See võis olla ka lõks. Ta pidi äärmiselt ettevaatlik olema, hoolikalt sõnu ja žeste valima, et end mitte reeta.