Oleme sisenenud muundumise etappi, mis läbi kaose ja lagunemise viib meid uude maailma

Oleme ärkamas pikast ja sügavast kollektiivsest unest ja sisenenud muundumise etappi, mis läbi kaose ja lagunemise viib meid uude maailma, uute ja taasleitud iidsete väärtuste juurde. On vaja suurt puhastust, et eemaldada kõik, mis pole saabuvaga kooskõlas. See on nüüd käimas.

Alistu protsessile, sündimine on võimas ettevõtmine ja raske ülesanne, sageli ka intensiivne võitlus. Jää südamesse ja kontakti oma armsate, sõpradega ja perega, hoia meeles, et ka see möödub. Kaosest saab taas kord rahu ja kurbusest rõõm, usalda protsessi, ennast ja armastust. Pikk kollektiivne uni on lõppemas. Suur kosmiline nihe on alanud, Maa ümberkujundamine ja radikaalne nihe teadvuses on teoksil ja protsessi ei saa enam tagasi pöörata. Elame haruldaselt põneval ajal. Reaalsus saab muundatud, ümber defineeritud. Aktiveeruvad uued mustrid, mis võimaldavad uusi arusaamu, vastu võtta uut infot, uusi impulsse. Ava end ja lase lahti. Suurepärane ja imeline näide lahtilaskmisest, usalduses ja haavatavuses kasvamisest, muundumise imest, on liblikas. Liblikas pole muud kui rööviku õidepuhkemine ületades iseenda julgeimaidki unistusi. Ronides välja oma kookonist jätab liblikas maha oma piirava kesta, et ilmuda maagilisse uude maailma lillede, tuule ja päikesepaiste keskele, vabaduse, naudingu ja oma jumaliku loomuse maailma. Esimest korda oma tiibu avades pole tal aimugi, kas ta suudab lennata. Ta lihtsalt avab oma tiivad täiuslikus usalduses ja liugleb pingutuse ja vaevata oma kauni lennu nõtkes spiraalses tantsus. Kogu tema maailm on rõõmus osalemine jumalikus loomise ekstaasis.