Milline on sinu suhe ämma ja äiaga? Kas omavahelise suhtlemise piirid on paigas?

Foto: depositphotos.com

Püsisuhetes (lastega või ilma) juhtub sageli, et ämmad-äiad pingeid tekitavad. Ämmad on kurikuulsad paarisuhte rikkujad. Ämmad-äiad saavad suhteid rikkuda siis, kui täiskasvanud laps ei ole oma vanematega piire paika pannud. Tagajärg on see, et sageli jääb abikaasa ülesandeks need piirid kehtestada. Sina pead panema paika piirid oma perega ja sinu partner enda omaga. See variant toimib siis, kui su kaaslane mõistab sinu probleemi ja on piisavalt vapper, et oma perega piiridest rääkida.