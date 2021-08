Haruldased teemandid tekkisid muistsetest elukatest

Looduslikke teemante on kolm tüüpi. Esiteks on olemas litosfääriteemandid, mis moodustusid, nagu nimigi viitab, maapinnast 150-250 kilomeetri sügavusel litosfääris. Litosfääriteemandid on kõige levinumad ja ilmselt leiab juveelipoest just neid, vahendab ScienceAlert.