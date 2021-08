Õpi lugema oma keha: mis on haiguste vaimsed põhjused?

SELG sümboliseerib tugisüsteemi. Seljaprobleemid viitavad tundele, et meil pole piisavalt tuge. Arvame liiga sageli, et ainsaks toeks on meile töö, perekond või abikaasa. Tegelikult toetab meid igati nii Universum kui Elu ise. Ülaselg on seotud tundega, et meil on vähe emotsionaalset tuge. Minu abikaasa/armsam/sõber/ülemus ei mõista ega toeta mind. Selja keskosa seostub süütundega, kõige sellega, mis meil seljataga on. Kas kardad seda vaadata või varjad seljataha jäänut? Kas tunned, et sulle on nuga selga löödud? Kas tunned, et oled täiesti "läbi põlenud"? Kas sinu rahaasjades valitseb kaos või muretsed oma finantside pärast üleliia? Sellisel juhul võib sul olla probleeme alaseljaga. Alaseljavalusid põhjustab rahanappus või hirm raha ees. Ja sulle kuuluva raha hulgal pole sellega mitte mingit pistmist. Paljud meist tunnevad, et raha on elus kõige tähtsam ja me ei suuda ilma rahata elada. See pole tõsi. On olemas midagi hoopis tähtsamat ja hinnalisemat, ilma milleta pole tõesti võimalik elada. Mis see on? See on hingamine. Hingamine on meie elu kõige hinnalisem substants, kuid ometi võtame nii suure enesestmõistetavusega, et igale hingetõmbele järgneb teine. Kui me ei saaks uuesti sisse hingata, siis ei peaks me kolme minutitki vastu. Kui meid loonud Vägi on andnud meile surmani kestva hingamise, kas ei võiks siis uskuda, et meile antakse ka kõik muu, mida vajame?