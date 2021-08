Need on teemad, mille osas sa ei pea kunagi kellelegi aru andma

Eluterved inimesed hindavad ausust ega jäta meid maha, kui me "ei" ütleme. Näiteks Charlotte küsis mult: "Kas ma võin teistele öelda, et nad lõpetaks küsimise, millal ma mehele lähen?" Jaa! Ta elu ei ole avatud raamat. Ta ei pea vastama ühelegi küsimusele, mis temas ebamugavust tekitab. Täiesti okei on kehtestada piirid kõige kohta, mida sa teistega jagad. Näiteks sa ei pea kellelegi rääkima järgmisi asju:

• Vasta küsimusega: "See on huvitav küsimus; miks sa seda uurid?"

• Muuda teemat küsimusest üle libisedes: "Raha on alati huvitav teema. Millised su lemmiksarjad Netflixis on?"

Mida tähendab isiklike piiride kehtestamine ja miks neid vaja on? Oma piiride kehtestamine tähendab oma ootuste ja vajaduste väljendamist nii oma perele, sõpradele kui ka töökaaslastele. Selgelt väljendatud piire on vaja selleks, et me omavahel suheldes teaksime, mida me üksteiselt ootame ja milline käitumine meile ei sobi. Üksteise piiridega arvestades pakuvad kõik erinevat laadi suhted meile palju rohkem rahuldust, me oleme õnnelikumad ja tervemad.