NÄDALA TAROSKOOP | Praegune aeg soosib vabaks andmist, muutusi ja arenguid

Nädala võtab kokku karikate kolm. Nüüd on aeg jagada positiivseid emotsioone oma lähedastega ja sõpradega. Sind ootavad ees toredad kohtumised, huvitavad üritused ja inimesed, kes jagavad sinuga samu väärtushinnanguid ning kelles leiad endale mõttekaaslasi. Võta endale teadlikult aega, et kogu hingest nautida ja pisut aeg maha võtta. Sa oled väärt parimat!

Nädalat iseloomustab sauade äss. Nüüd avastad endas peituva ande, huvi või suurepärase idee, mida peaksid kindlasti arendama, sest sellel on potentsiaali kasvada millekski suureks. See aitab ka kaasa sinu vaimsele küpsemisele ning käivitab omakorda arenguprotsessid, mis viivad sind igas mõttes elu edasi.

Nädala võtab kokku sauade üheksa. Tunned nüüd, et oled valmis emotsionaalselt edasi liikuma. Mis iganes negatiivsetest emotsioonidest kantud kogemused sul minevikus ka olnud on, nüüd oled piisavalt tugev, et sellest kurbusest lahti lasta ja emmata kogu südamest seda rõõmu, mida pakub sulle tänane päev. Ära karda oma tundeid välja näidata ja ära suru emotsioone alla. Lase end vabaks ja vaata maailma kartmatu pilguga.

Nädala kaardiks on sauade kaheksa. Nüüd pead olema valmis kiireteks arenguprotsessideks ja ootamatusteks. Juba lähitulevikus jõuavad sinuni uudised, mida oled oodanud. Tunned, et oled pidevas liikumises ja rahulikud ajad on selleks korraks mööda saanud. Samuti on nüüd võimalus armumiseks.

Nädala energiad võtab kokku saatan. Praegu tunned end kammitsetuna ning sinu vabadus on nii mõneski mõttes piiratud. Pead leidma võimaluse, kuidas enda jaoks valulikud teemad selgeks mõelda, et end taas kindlamini tunda. Praegu tasub ka oma rahaasjade haldamise osas hoolikas olla ning teha plaane tuleviku tarvis.

Nädala kaardiks on mõõkade kuninganna. Nüüd juhindud eelkõige oma sisemisest tarkusest. Sul on kiire taip, rikkalikult häid ideid ja tahe omandada uusi kogemusi. Selline pakett on eelduseks, et viia ellu suuri asju. Kasuta praegust aega, et oma salajasemaid unistusi realiseerida.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaardiks on karikate kuninganna. Oled nüüd rohkem kui tavaliselt ühenduses oma sisemaailma ja unistustega. Tegeled oma potentsiaali avastamisega ja sisemise tarkuse kasvatamisega. Sind tõmbavad eriliselt müstika ja salateadused. Eriti hea aeg neile, kes tegelevad kunsti, muusika või esoteerikaga.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab mõõkade rüütel. Nüüd näidatakse sulle selgeid märke, kuhu suunas pead liikuma ja mida pead vältima. Oluline on hoida oma meel selge ja mõistus terav. Vahel võib äratundmine tabada lausa valusalt, kuid tundub, et just kristallselge äratus on see, mida sa vajad.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku mõõkade paaž. Praegu tunned, et sinus on palju energiat ja see võimaldab sul tegutseda aktiivselt ning omandada uusi kogemusi. Soovid, et kõik toimuks kiiresti, tõhusalt ja tulemusrikkalt, aga suhtlemine kaaslastega võib kohati pingestuda, kuna mõned inimesed ei tule nii kiiresti kaasa kui soovid. See ei tähenda, et peaksid oma eesmärkidest loobuma, kuid natuke mängulisemalt ja vabamalt tasuks ellu suhtuda küll.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab sauade kuningas. Sinu teele saadetakse õppetunde, mis lasevad sul isiksusena ja hingena kasvada ja areneda. Nüüd on aeg öelda kõva häälega välja oma soovid ja unistused. Siis saavad need ka täituda. Mõtle positiivselt ja nii lood endale ka positiivset tulevikku.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaardiks on maag. Tunned nüüd, et oled oma mõtetes ning tegudes täielikult vaba ja iseseisev. Sul on oma elu kujundamise plaan ning asud seda ka otsustavalt ellu viima. Sa ei karda ka riskida ning vajadusel teistega manipuleerida, et oma eesmärke saavutada. Kui sa tead, mida sa tahad, siis ei suuda praegu mitte miski ega keegi sind takistada oma soove ellu viimast.

Imelist nädalat!