Kaheksa tegevust, kuidas ennast rohkem armastada, austada ja väärtustada

Saame kasvatada oma motivatsiooni ja seda elusana hoida, kui hoiame pidevalt vaimusilma ees kujutluspilti enesekindlast iseendast, kelleks tahame saada. Otsi rahulik koht, sulge silmad ja kujutle! Tee pilt enesekindlast endast võimalikult detailseks: mis sul seljas ja jalas on, kas ja millised on ehted, milline on kehahoiak ja näoilme, millise häälega sa räägid, millist energiat sinust kiirgab. Imetle oma nägemust nii kaua, kui saad, sest mida tugevam see pilt on, seda tõenäolisemalt muutub kujutlus tegelikkuseks! Nii toidad oma alateadvust positiivsete kujutistega ja tõmbad ligi olukordi ja inimesi, kes aitavad sul hea ja kindla enesehinnanguga Mina poole liikuda.

Nagu öeldud, põhjustab madal enesehinnang palju probleeme kõikides eluvaldkondades ja seetõttu püüavad inimesed sageli parandada kohe ja kõike. Kuid nii on oht kõige selle alla mattuda. On väga tähtis keskenduda ühele probleemile korraga. Nii me mitte ainult suurendame võimalusi edule, vaid anname endale ka võimaluse nautida enesekindluse tõusu, mis saadab igat kordaminekut.

Kui oleme info kokku kogunud, peame seda analüüsima nii objektiivselt kui võimalik. See töö tuleb ette võtta kasvõi juba sellepärast, et selekteerida välja see, mida me muuta ei suuda ja millega on seetõttu arukas leppida (näiteks füüsiline puue), ning selgitada välja see, mille eest tuleb meil endil vastutus võtta. "Objektiivselt" tähendab seda, et me ei süüdista ei ennast ega teisi, ei materda end saamatuse pärast ega vaju enesehaletsuse sohu. Nii praegu lihtsalt on. Just nii oleme siiani osanud oma elu elada ja iseendaga toime tulla.

Kui rahulolematus, pidev väsimus või energiapuudus maad võtavad, siis tuleb teha oma elus põhjalik inventuur: mida ma naudin, millega olen rahul, mis ei lase tunda rahulolu ja õnnetunnet. Võime avastada, et selline uurimine on üpris hirmutav, sest inimesele tundub, et niipea, kui ta alustab tõsisema eneseanalüüsiga, satub ta veel suuremasse masendusse ja depressiooni. Nii võib tõepoolest juhtuda, kui pole käepärast ühtegi strateegiat, mis toetaks ja julgustaks enesesse süüvimist.

5. Otsi toetust ja abi

Kuna enesearengu protsess on keeruline ja sügav, oleks hea, kui su ümber oleks sel ajal toetavaid sõpru, kes oskavad kuulata ja jaksavad sinu jaoks kohal olla. Kindlasti on suur abi professionaalist - psühholoogist või psühhoterapeudist, kes loob sulle turvalise ja usaldusväärse ruumi tunnetega tegelemiseks ning annab nõu, kuidas tagasilanguste korral uuesti tõusta. Abi palumine ei tähenda, et oled nõrk või saamatu. See tähendab, et sa tunnistad enda kuulumist teiste samasuguste ekslike ja endaga hädas olevate inimeste hulka.

6. Jaga endale armastust

See on põhiline! Kogu selle aja, mil tegeleme enese inventuuriga, on hädavajalik pakkuda endale külluslikult armastust. Mitte ainult teoorias (selles on paljud inimesed tipptegijad!), vaid astuda praktilisi samme, et tõsta enda energiataset, enda eest hoolitseda ja lasta teistel end hellitada.

Siin võivad takistuseks saada alateadlikud lapsepõlvest pärit uskumused, mis ei lase meil ennast armastada, sest meid on õpetatud, et see on isekas ja sobimatu. On viimane aeg taolistest uskumustest lahti lasta! Dalai-laamagi ütleb, et meil tuleb tõeline armastus suunata kõigepealt enesele, sest kui me ei armasta iseennast, ei suuda me armastada ka teisi.

7. Pühendu

Kui tekib madalseis, kipume alateadlikult kaitsvalt käituma: mul ei ole selleks aega, mul pole piisavalt raha, pean enne tuhat asja ära tegema, abikaasa/ema/laps on praegu palju tähtsam kui minu vajadused jne. Tulemuseks on viskumine lakkamatusse tegevusse või teiste eest hoolitsemisse (vahel ka lausa teiste inimese elu elamisse), samuti lõksu jäämine mingisse konkreetsesse probleemi nagu hirm esinemise ees või kehv suhe ülemusega. Nii ähmastub tervikpilt ning on väga keeruline märgata edasiminekut teistes valdkondades.

Töö enesehinnanguga on nii oluline, et seda ei saa jäta kellelegi teisele. Too oma tähelepanu ikka ja jälle selle ülesande juurde tagasi, vii vajadusel läbi uus inventuur ning pühendu.

8. Ole kannatlik ja enda vastu leebe

Enese muutmine on raske ja aeganõudev. Anna siis endale aega! Kui sa õpid midagi uut või teed midagi esimest korda, siis sa ei oota ju endalt veatut tulemust? Ole kannatlik ja enda vastu leebe!

Autor: Kadi Kütt