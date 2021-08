Tänane täiskuu aitab lasta lahti vanast ja halvast, lõpetada koormavad suhted ning vabastada endast hirm ja valu

Täiskuu ajal on Päike ja Kuu opositsioonis - st ajal, mil Kuu idahorisondil tõuseb, loojub Päike läänehorisondil. Need taevakehad on täiskuuhetkel sodiaagiringil vastasmärkides - sel korral on Kuu Veevalaja märgis viimases kraadis, Päike aga on viimast päeva Lõvi märgis. Täiskuu ajal toimub justkui köievedu nende märkide energiate vahel. Lõvi märgi tähtsaimad teemad on elujõud, eneseväljendus, loomingulisus, mängulisus, lapsed, armastus ja kirg; aga ka dramaatilisus, enesekesksus ja autoritaarsus. Veevalaja teemad aga vabameelsus, leidlikkus, sotsiaalsus, sõprus ja meeskonda kuulumine; mõistuspärasus, emotsionaalne jahedus. On aeg, mil tuleb leida tasakaal enesekeskse Lõvi ning kaaslastele pühendunud Veevalaja vahel, isiklike püüdluste ja kollektiivsete eesmärkide vahel.

Taevastes vastasseisudes on alati omajagu pinget, seetõttu on täiskuuajal emotsioonid laes ning inimeste käitumine impulsiivne. Kuutundlikud inimesed - näiteks need, kelle sünnikaardis on Päike ja Kuu pingeseisus - tunnetavad täiskuu mõju peaaegu alati. Ent eriti ärevaks võivad muutuda need, kelle isiklikus sünnikaardis seekordne täiskuu olulisi punkte puudutab. Kui aga lähtuda vaid päikesemärkidest, on praeguse täiskuu mõju kõige tugevam muidugi Veevalajate ja Lõvide jaoks.

Seekordset väekat täiskuud toetavad harmoonilised planeediseisud. Õnne ja armastuse planeet Veenus on trigoonis asjaliku Saturniga, tasakaalustades väheke seda muidu nii emotsionaalset aega. Öeldakse, et täiskuu heidab valgust inimloomuse varjupoolele. Seega kerkivad nüüd esile asjad, mis on ebamugavad, mida me tunnistada ei taha, ent millega tegelemine aitab meil tegelikult inimestena kasvada ja areneda.