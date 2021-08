Kuula Alkeemia podcasti! Tiina Tiitus selgitab, kuidas aru saada, kas oled suhtes õige inimesega

Õnn ei peitugi teises inimeses, vaid iseendas. "Õnne võti on eneseteostuses ja oma rajal käimisest! Ehk kas inimene julgeb teha loomingut," toob Tiitus välja. Samas ta tõdeb, et looming kui selline on väga lai ala - keegi lõikab hekki loominguliselt, teine maalib, kolmas kokkab jne. Terve elu võiks olla looming, siis on inimene õnnelik.

Tiina Tiitus soovitab mõelda ka sellele, kas inimesel on endaga huvitav koos olla? Kas üksi olles kerkib ärevus, tekib igavus ja rahutus tuleb sisse? Millised mõtted on peas, kui oled üksi? Kas hakkad mõttes korraldama-klaarima-retsepte mõtlema, või on pea heas mõttes tühi? Või on ärevusmõtted, soov üksinda olekust põgeneda või vajadus end tuimestada? Vastused nendele küsimustele annavad vihjeid, kas sul on endaga hea ja mugav koos olla.

"Kõik, mis me peame tegema, on olla teisest inimesest elu lõpuni vaimustuses. Aga ma annan endale aru, et see kõlab väga naiivselt ning pole võib-olla võimalik. Teema, miks me ei oska olla õnnelikud, on väga oluline ja eelkõige näen, et üheks põhjuseks on lojaalsus oma eelnevatele põlvkondadele ja mustritele. Me pole näinud, kuidas ollakse õnnelikud ja mismoodi lahendatakse probleeme. Lisaks on meile tambitud pähe, et elu ongi raske ja suhetes juhtubki ebameeldivaid asju," ütleb Tiitus ja selgitab, et praegu on inimesed nad vasikad karjamaal, sest vabadust ise valida, kellega suhtes olla ja võimaluste rohkus löövad pea sassi.