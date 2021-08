Alkeemia lugemisnurk | Mis ootab sind ees järgmisel aastal? Alkeemia taroskoobi ennustused aastaks 2022

2022. aastal pöördub põhiline fookus inimestele ja igaühe enda tunnetusele. Aina enam saab selgeks, et igaüks on oluline ja kõigil on oma roll selles, kuhu me inimkonnana liigume. Kõik sõltub otsustest, mida igaüks teeb, ning sellest, millist vastutust ollakse nõus võtma nii iseenda elu, kogukonna kui kogu koduplaneedi heaolu eest.

Inimeste vahel tekib kohati justkui lõhenemine, oma ideed ja veendumused on väga tugevad ning nende eest ollakse nõus võitlema. Tekib vastandumist ja kaugenemist ning samas teiselt poolt tekivad mõttekaaslaste vahel tugevad sidemed. Väga oluliseks saab vabaduse küsimus. Soovitakse piirangutest lahti saada ning mitte liigselt alluda süsteemile, millesse ei usuta. Uskumused on aga erinevad ning see, mis ühe jaoks on vabadus, on teise jaoks hoopis vabaduse kärpimine. Jõuliselt joonistuvad välja erinevad huvigrupid ja tekivad mõttekaaslaste ühendused.

Väga paljud pöörduvad tagasi looduse ja maaelu poole. Ühendus kõige ehedaga toidab ja ravib. Aina enam kogu populaarsust ökondus, kogukonnaelu ja tagasipöördumine oma juurte juurde. Soovitakse tempot aeglustada ning kogeda rohkem ehedat ja tõelist elu.

Alternatiivravi kasutatakse aina enam ja vaimsuse teema saab paljude jaoks väga oluliseks. Õpitakse kuulama oma südant ja usaldama intuitsiooni. Tegeletakse minevikuvalude ja -traumade vabastamisega. Seda soodustab see, et aeg toob pinnale kõik need teemad ja õppetunnid, mis nõuavad tegelemist ja pühendumist. See omakorda laseb saada teadlikumaks nii iseenda vajaduste osas kui suhtlemisel teistega. Paljud avastavad nüüd oma vaimsed võimed ja tundlikkuse. Aasta 2022 on nii mõneski mõttes justkui uuestisünni aasta, mil paljude jaoks jätkub veelgi suurema hooga 2021. aastal alanud muutusteperiood. Iseennast ja oma elu kogetakse hoopis uutel tasanditel. Paljud tunnevad, et nad on inimesena väga jõuliselt muutunud. Enam ei suudeta taluda seda, mis läheb vastuollu uskumustega.