Abielud sõlmitakse taevas

Olen kuulnud hirmust, et abielu registreerimisega kaob suhtest sära ja lähedus. Kardetakse jääda armastuseta abielu lõksu. Aga kas on vähe neid, kes on ükskõikse "vaba kooselu" lõksus, põhjuseks hirm rutiini lõhkuda, hirm majandusliku ebakindluse ees ja ebaõnnestuja tiitli ees? Räägitakse, et abielu on vaid majanduslikel kaalutlustel põhjendatud. Teiselt poolt leiavad abielu sõlmimisest hoidujad ise ka, et tänapäeval saab laenu- ja liisinguasjad abiellumata aetud.

Tundub, et kuna riik ei sunni, vanemad on käega löönud ja naised ei käi peale, siis mehed ei võta vaevaks. Need ajad, kui reisimise, elukoha hankimise või laste kasvatamise huvides abielluti, on möödas. Kuid kas pole natuke silmakirjalik rääkida kahe vaba inimese sõltumatust kooselust, kui peres kasvab kolm last, on võetud majalaen ja naine ei saa parasjagu tööl käia? Lapsesuu ei valeta ja kui laps küsib: "Miks meil issiga on teistsugune perekonnanimi kui emmel?", siis vaatab emme samuti küsivalt issi poole. Olgu naiste ja meeste võrdusega kuidas on, südames soovivad naised ikka, et mees oleks see, kes ettepaneku teeb. Vähemalt annab naisele võimaluse valida, kas ettepanek vastu võtta, edasi või tagasi lükata. Eks tuleb ju viimastki ette. Huvitav, kas vanasti, kui isamehega koos kosjareis ette võeti, oli meestel julgust rohkem või oli eeltöö paremini tehtud? Või oli see lihtsalt aeg, mil "mehed olid tõelised mehed, naised olid tõelised naised ja väikesed karvased olendid Alpha Centaurilt olid tõelised väikesed olendid Alpha Centaurilt," kui meenutada kultuskirjanik Douglas Adamsi "Galaktikas hääletaja käsiraamatut".

Kui abielu sõlmisega koos antaks riiklik garantii õnnerikka abielu kestvusele (soovitavalt avalduses äramärgitud ajaks), oleks kõik korras. Kuid kuna vanemate, sõprade või ka isiklik kogemus näitab, et ilusale algusele vaatamata võib lõpp nässu minna, siis hirmust pettumuste ees jätavad inimesed alguse ametlikult välja kuulutamata. Proovitakse ettevaatlikult niisama. Elatakse koos ja leitakse, et suhe toimib küll, isegi armastus on. Isegi nii hästi on, et sünnivad lapsed ja de facto moodustub perekond.

Kuigi vabaabielu pooldajad rõhutavad idealistliku lähenemise eelistamist materialistlikule, väites, et neile pole juriidilist majandusliitu vaja, peegeldab abielust hoidumine just idealismi puudumist. Kuidas nii? Abiellumine vajab muuhulgas julgust riskida. Julguse annab usaldustunne, et mingi meist kõrgem jõud või taevane tarkus hoiab meid. Vana ja poeetiline väljend "abielud sõlmitakse taevas" viitabki ettemääratusele. On igaühe enda sisetunde küsimus, kas pidada seda ühiskondlikuks surveks või saatuse kingituseks, ignoreerida või usaldada, et see samm on millekski vajalik.

Kui hetk, mil värskelt armunutel on tiivad selga kasvanud ja nad vaimustunult välul ringi kappavad, lastakse mööda minna, siis asubki külm kaalutlus takistusi seadma. Idealism surutakse nurka. Kord ei ole uhkete pulmade jaoks piisavalt raha, siis jälle ei leia aega ning lõpuks tundub, et algusest on juba naeruväärselt palju aega mööda läinud. Mõnikord on hirm petta saada juba alguses nii kaugele arenenud, et taoline risk ei tule kõne allagi.

Inimese kurikuulus ego on see, kes vajaks heaolu kestmisele garantiisid, mida armastus ega abielu tegelikult anda ei saa. Olgu tegemist abielu või kooseluga, armastussuhe sisaldab rõõmueufooria kõrval ka haavatavust, kaitsetust, pimedat usku ja palju muid segadust tekitavaid tundeid. Ego tahaks ainult kindlust ja on valmis selle puudumisel sündmuskohalt põgenema, et mujal uuesti otsast peale katsetada. Deepak Chopra on selle ilusasti sõnastanud:



"Armastuse teele asumine ärataks suurt hirmu, kui meil poleks julgustajaks kirge - armunute pimedat julgust, nagu teda sageli nimetatakse. Oleks õigem kutsuda teda küll armunute pimedaks tarkuseks, sest ego tarkus on päris kindlasti illusioon. Ettemääramatus on kogu elu alus."





Niisiis, just armunutel on piisavalt julgust temp ära teha.

Abieluliit on suurem kui kaks inimest ja järeltulijad