Mõttemustrid, mis ei lase sul oma elus vajalikke piire kehtestada

9 POTENTSIAALSET PÕHJUST, MIKS SA EI SUUDA PIIRE PIISAVALT VEENVALT KEHTESTADA

• Sa kardad olla väiklane.

• Sa kardad olla ebaviisakas.

• Sa tahad teistele meele järele olla.

• Sa kardad suhete tuleviku pärast peale piiride kehtestamist.

• Sa tunned end jõuetult (ega usu, et piiridest kasu on).

• Sa väärtustad end teiste aitajana.

• Sa projitseerid teistele oma tundeid, mida "ei" ütlemine tekitab.

• Sa ei tea, kust pihta hakata.

• Sa usud, et teatud tüüpi suhetes ei saa sul piire olla.

SA KARDAD OLLA VÄIKLANE

Su kõige suurem hirm on olla väiklane. Aga mida see tähendab? Kui sa ütled, et sa ei taha olla väiklane, siis eeldad sa, et teine tajub sinu öeldut nii nagu sa ise. Aga kust sa tead, mida teised mõtlevad? Tegelikult sa ju ei tea. Su hirm põhineb eeldusel, et sa tead, kuidas keegi teine su sõnu tajub. Kuid eeldused pole faktid; need on vaid hüpoteesid. Küsi tagasisidet, et teada saada, kas inimesed saavad täielikult aru, mida sa ütled.

SA KARDAD OLLA EBAVIISAKAS

Väga oluline on, kuidas sa oma piiridest teada annad. Raamatu teises osas tuleb täpsemalt juttu sellest, kuidas täpselt oma piire sõnades kehtestada. Inimesed kipuvad eeldama, et oma soove saab vaid karjudes või ropendades väljendada. See juhtub reeglina siis, kui inimene on jõudnud murdepunktini ja on liiga kaua piiride paikapanemisega oodanud. Kuid kui seda teha ennetavalt, siis ei lähe asjad murdumispunktini. Sel juhul on võimalik end väljendada teisi austades. Kuid kui sa oled viimase piirini jõudnud, siis võiksid enese väljendamist enne harjutada, et oma sõnumit ja ootusi karjumata ja inetusi loopimata edastada.

SA TAHAD TEISTELE MEELE JÄRELE OLLA