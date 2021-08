Need on 4 sodiaagimärki, kes petavad kõige tõenäolisemalt oma partnerit

On inimesi, kes ei peta oma kallimat kunagi, juhtugu mis tahes. On ka neid, kes on parandamatud ja suudavad igas oma suhtes truudust murda. See kõik ei käi küll alati sodiaagimärkide järgi, kuid ometi on olemas päikesemärgid, kes kipuvad teistest kergemini libastuma.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Kaksikud petavad ainult ühel põhjusel: igavus.

Kui nende huvi ei suudeta üleval hoida või kui rutiin muudab suhte kuivaks, siis on oht, et nad hakkavad otsima meelelahutust ja põnevust mujalt. Asi ei ole selles, et Kaksikud ei hooli truudusest või et nad tahaksid petta, nad lihtsalt soovivad, et nende elus oleks pidev põnevus, vaheldus ja midagi, mis pakuks neile teatud väljakutset. Kui partner ei suuda nende soove mõista ja rahuldada, siis leiavad nad kellegi teise.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Peamine põhjus, miks nad petavad: nad tunnevad, et ei saa piisavalt tähelepanu.

Lõvid soovivad, et neil oleks pidevalt partneri imetlus. Kui see kipub vähenema, siis hakkavad nad üsna kiirelt kahtlema, kas suhe on ikka õige, kas see ikka veel toimib või liigub hoopis kiirelt allamäge. Kõik see muudab Lõvi kurvaks ja kahtlevaks ning see on suurepärane pinnas selleks, et langeda kellegi käte vahele, kes suudab neid taas sütitada ja kire lõkkele puhuda.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Põhjus, miks Skorpionid petavad: soov omandada erinevaid kogemusi.

Skorpionid on kuulsad selle poolest, et nad on kirglikud ja seksuaalsed inimesed ning see ei kao isegi siis, kui nad on suhtes. Nad ei ole pühendumise fännid, eriti seetõttu, et neile meeldib armastust jagada ja uusi kogemusi omandada, mida nad ilmselgelt tõsises suhtes teha ei saa. Nad ei lõpeta oma juhusuhteid koheselt isegi siis, kui on alustanud uut kindlat suhet.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Peamine põhjus, miks Amburid petavad: see juhtub justkui kogemata või tõestuseks, et nad on alati vabad.