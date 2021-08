Valusad tunded: kust saavad alguse häbi ja häbenemine?

Ka inimesed, kellel on suur hirm esineda ja kes arvavad, et neile ei meeldi selline tähelepanu, häbenevad iseennast. Kui esineda on mingitel põhjustel aga siiski vaja, siis paljud õpivadki oma hirmu ületama ja omandavad esinemisoskuse, kuid pärast esinemist omaette jäädes on väga väsinud. Esinejarolli on vaja näiteks tööülesannete tõttu täita, kuid seda tehes kaugenetakse iseendast. See roll tuli küll hästi välja, kuid millise hinnaga enda ja oma sisemise lapse jaoks?Häbelikul või sageli häbi tundval inimesel on raske olla sotsiaalne, olla koos teiste inimestega. Sageli kujunevad välja sotsiaalsed oletused, et kuidas peaks olema ja kuidas tema ei ole ega suuda kunagi olla, puudub enesekindlus ja tekkida võib sõltuvus teiste arvamustest tema kohta. Talle tundub, et ta on teistest nõrgem. Tal on väga raske aru saada, et on olemas ka sellised inimesed, kelle jaoks on ta sobilik just sellisena, nagu ta on. Ta kas ei ole sotsiaalne, või võtab endale mingi rolli, et suhtlemisega toime tulla. Rollid muutuvad vastavalt sellele, kuidas talle tundub, et teised teda hindaksid. Kui vaja, siis on ta lõbus. Kui teised on kurvad, siis on tema ka. Tal on raske uskuda, et normaalsed suhted teistega jäävad püsima ka siis, kui ta oma arvamuse välja ütleb ja endale kindlaks jääb. Inimene elab väga piiratud elu ja ainus piiraja on tema ise.