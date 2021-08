NÄDALA TAROSKOOP | Taasavastad oma anded ja oskused, mis lasevad sul suuri asju korda saata

Tervise eest hoolitsemisel tasuks nüüd lähtuda sellest, et sinus ei oleks sisemisel tundel ja välisel käitumisel vastuolusid. Just muretsemine, stress ja iseendaga sõjajalal olemine toovad kaasa tervisemuresid ja probleeme, mida saaksid vältida, kui hoolitsed oma emotsionaalse poole eest. Heaks tasakaalustajaks on üksi mõne veekogu ääres jalutamine või kauni maastiku nautimine. Loodus ja sellest kiirguv rahu toovad sinusse vajalikku maandamist ja selgust. Just iseenda seltsis enda mõnusalt tundmine ja oma hinge vajaduste kuulamine tagavad sulle hea tervise ja enesetunde.

Tööalaselt ootab sind üsna hea nädal, kus saad saavutada häid tulemusi just tänu suurepärastele inimsuhetele. Võid saada mõne põneva või tulutoova pakkumise, kus saad rakendada oma teadmisi ja oskusi. Ära löö kartma, kui sulle tundub, et ära teha oleks justkui rohkem kui sa jõuad. Tegelikkuses tasub sul käised üles käärida ja tegutsema asuda. Siis märkad kergendusega, et hirmul olid suured silmad ning sa saad kõigega suurepäraselt hakkama. Rahaasjade osas oleks nüüd mõistlik teha väike reaalsuskontroll. Enne kui mõne suurema summa välja annad, mõtle, kas see on tõesti vajalik ja möödapääsmatu.

Armastuse osas kerkivad nüüd üles varjatud tunded, ihad, soovid ja hirmud. Kui käsitled neid täie teadlikkusega ning ilma tagasi kohkumata, siis suudad nüüd enda vajaduste ja südamesoovide osa suuremat selgust tuua. Just ennast paremini tundma õppides saad sa ka paarisuhtesse paremini pühenduda. Selleks, et oma mõtteid ja tundeid partnerile edastada loobu eelarvamustest ja hirmust eksida. Lähtu armastusest ning sa liigud õigel teel.

Nädala kaartideks on müntide paaž ja karikate kuningas. Alanud periood toob endaga võimalusi nii mõndagi korda saata ja saavutada. Märkad äkitselt oma andeid ja oskusi, mida oled võtnud kas liigselt iseenesestmõistetavana või siis lihtsalt unustanud nende olemasolu. Nüüd suudad just tänu oma sisemisele tugevusele ja oskuslikule käitumisele jõuda nii mõnegi varasemalt kättesaamatuna tundunud eesmärgini. Kui oskad ka oma tunnete ja kirgedega ümber käia, siis suudad tagada sisemise ja välimise harmoonia oma elus. Ära tee ühtegi mõtlematut sammu tüdimusest või lihtsalt soovist argielu oma seljast maha raputada. Isegi kui soovid muutusi, siis leia endas enne selgus ja rahu ning asu siis tegutsema.

NÄDALA ÜLEVAADE 16.08 - 22.08

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Nädala võtab kokku mõõkade kaks. Sinu elus on jõuliselt esiplaanil teema, mis nõuab sinu tähelepanu ja sekkumist. Selleks, et teha õige ja õiglane otsus, peaksid sa suutma pisut eemalduda, et emotsioonid saaksid vaibuda ning meel selgineda. Õpi lõdvestuma. Läbi rahuliku meele suudad teha paremaid valikuid.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Nädala kaardiks on surm. Nüüd on jõudnud sinu elus teatud olukorrad, suhted või teemad punkti, kus sul tuleb teha otsus edasise tuleviku osas. On võimalik, et sa kas reisid, kolid võid lausa vahetad töökohta. Igal juhul ei jää sinu ümbrus samaks, vaid sa puutud kokku enda jaoks uute oludega. See kõik ei tohiks sind aga hirmutada, sest tegemist on elu loomulike arenguprotsessidega.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku mõõkade kuningas. Peaksid nüüd hoogu pisut maha võtma, sest energiad liiguvad kiirelt ja panevad sindki käituma väga sirgjooneliselt, otsekoheselt ja kohati ka rutakalt. Enne, kui ütled välja oma mõtteid või väljendad tundeid, katsu leida viis, kuidas teha seda veidi leebemas ja pehmemas vormis. Nii saavutad hoopis paremaid tulemusi ning ka sinu suhted lähedastega jäävad endiselt heaks.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab müntide kaks. Sinu elus on praegu olulisel kohal tasakaalu leidmine. Pead suutma hoida kindlad piirid oma töö ja eraelu vahel. Samuti on oluline, et sa viiksid oma mõtted ja teod omavahel harmooniasse. Sa pead tegema oma elus korrektuure, kui soovid muutusi paremuse poole. Kui tunned, et sul on millestki puudu, siis tee sellele oma elus ruumi, sest vastasel korral see ei saabugi.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)