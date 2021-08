Loomaõiguslased tähistavad liikumise 15. aastapäeva vegan potluckidega üle Eesti

Loomuse kommunikatsioonijuht ja juhatuse liige Annaliisa Post selgitas, et potluck on lõbus piknik, kuhu osalejad võtavad kaasa toidupoolist, et seda teistega jagada. "Potluck on suurepärane võimalus veeta aega mõnusas seltskonnas, teha tutvust erinevate veganroogadega ning vestelda maast ja ilmast," lausus ta.