Ootused on lõks, mille ise endale üles seame ja kuhu vabatahtlikult ka sisse astume

Ootusega, et midagi toimub just nii ja mitte kuidagi teisiti, tekitame endale ise pettumust ja rahulolematust. Äkki tasuks ootustest vabaneda ja sündmustel ise areneda lasta?

Ootused tekivad sellest, kui inimene ei ela olevikus, vaid on oma mõtetega pidevalt tulevikus. Midagi pole veel juhtunud, unistused pole täitunud, aga inimesel on juba täpne ettekujutus, kuidas kõik peaks toimuma. Plaani külge klammerdumine muudab selle staatiliseks. Kui inimese mõtted on tulevikku suunatud ning ta teistelt kindlaksmääratud käitumist ootab, muutub ta ise oma ootustest sõltuvaks. Tema jaoks on tulevikusündmusele ainult üks võimalik lahendus, mille ta on ise välja mõelnud. Ta elab iseenda loodud illusioonis ega näe teisi võimalusi. Kui midagi läheb teisiti, tekib pettumus ja rahulolematus.

Ootus loob illusiooni, millesse inimene ennast ise vabatahtlikult kinni surub. Ootused mürgitavad hetkes olemise rõõmu ja kerguse ning seavad sündmuste arengutele piiranguid. Ootuste tõttu võib mõni sündmus ebameeldivaks muutuda ning kauakestvat rahulolematust tekitada.

Ootustes elamine on vaja ära lõpetada. Tuleb positiivsetele hetkedele keskenduda ning tänulik olla. Inimesed loovad ootusi mitte ainult eelseisvate sündmuste suhtes, vaid kujutavad endale ette, kuidas teine inimene peaks käituma ning milliseid otsuseid vastu võtma. Eeldatakse kindlat käitumist ning kui nõnda ei juhtu, siis solvutakse. Samas oma soovid ja palved jäetakse välja ütlemata. Kuidas teine inimene peaks aru saama, mida temalt oodatakse? Naised solvuvad, kui mehed neid ei aita, nende vastu tähelepanelikud ei ole ning lilli ja kingitusi ei too. Samas ei anna nad meestele ühtegi vihjet, mida nad ootavad, ja seetõttu ei saagi mehed teha seda, mida nendelt oodatakse. Selle kõigega kaasneb aga elus pettumine ja suurenenud rahulolematus. Kaob usk, et midagi võiks muutuda.