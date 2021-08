Miks lapsed ei räägi seksuaalsest väärkohtlemisest?

Mõned lapsed räägivad emale, kui neid on väärkoheldud, teistel lastel ei ole ema või mõnda lähedast hooldajat, kellele nad saaksid oma saladusest rääkida. Ema võib olla kodust lahkunud, haige, surnud või haiglas. Ta võib ka ise olla väärkohtleja või väärkohtlemisega seotud. Emad, kes on füüsiliselt küll läheduses, võivad olla niivõrd hõivatud oma probleemidega, et neil pole aega ega kannatust kuulata. Mõnel lapsel ei olegi lähedast ja usalduslikku suhet ühegi täiskasvanuga.

Laps võib olla väärkohtlemise pärast väga mures või rusutud. Ta ei saa rääkida lihtsalt ükskõik kellele millestki, mis on tema jaoks niivõrd segane ja häbiväärne. Ainsad inimesed, kes saaksid aidata, on vanemad ja usaldusväärsed täiskasvanud, keegi, kes on tema silmis autoriteetne.

Kui laps ei saa väärkohtlejat ise peatada, miks ta siis ei räägi kellelegi teisele sellest, mida kogeb? Lapsel ei pruugi olla kedagi, kellele rääkida ja ta ei pruugi teada, mida rääkida. Ta võib olla hirmul tagajärgede pärast, mis võivad järgneda siis, kui keegi teda usub. Ta võib tunda niivõrd suurt süüd ja segadust, et ei tihka kellelegi rääkida. Ta tunneb, et on ise toimuvas süüdi.

Väärkohtlejal on harva vaja kasutada füüsilist jõudu, et last sunni teel vaos hoida, teda seksuaalselt sundida - ta võib rakendada jõudu paljudel teistel viisidel. Lapsed on sündinud ja kasvatatud selliselt, et nad kuuletuvad vanematele ja nii on kõikidel täiskasvanutel, eriti sugulastel, küllaldaselt autoriteeti, et panna laps tegema mida tahes.

Enamik seksuaalvägivalda kogenutest tunneb lapsepõlves aset leidnud seksuaalse väärkohtlemise pärast häbi- ja süütunnet. Kui see kestis kuid või aastaid, võivad nad end eriti süüdi tunda. Paljud täiskasvanud, kes on olnud lapsena väärkoheldud, usuvad, et nad oleks pidanud väärkohtleja peatama. Aga kuidas nad oleks saanud seda teha? Laps on selles olukorras jõuetu.

Igas vanuses lapsed kardavad, et ema hülgab neid või neid eraldatakse emast. Väärkohtlejad, eriti isad ja teised pereliikmed mängivad selle hirmuga ja ütlevad lastele sageli, et see on nende süü, kui perekond laguneb või kui ema on ärritunud. Lapsele pannakse vastutus perekonna kooshoidmise eest ja nad peavad kaitsma ema haiget saamise eest, kuigi väärkohteja on ise see, kes perekonnale kahjustusi põhjustab. Sageli ütlevad väärkohtlejad lastele, kui nad kellelegi midagi räägivad, siis nad hüljatakse, neid süüdistatakse ja neid ei usuta.

Isegi siis, kui lapsel on olemas usaldusväärne täiskasvanu, kellega ta saab rääkida ja ta teab, kuidas kirjeldada seda, mis temaga toimus, võib ta vaikida hirmu tõttu selle ees, mis edasi võib juhtuda. Need hirmud sisaldavad väärkohtleja ähvardusi, hirme selle ees, et teda ei pruugita uskuda, hirme teiste inimeste reaktsioonide ees, hirme selle pärast, mis võib juhtuda väärkohtlejaga ja hirmu selle ees, et midagi ei muutu.

Isegi siis, kui lapsel on mõne täiskasvanuga hea ja usalduslik suhe, võib ta leida, et on võimatu temaga väärkohtlemisest rääkida. Kuidas sa räägid? Mida sa ütled? Paljud lapsed on olnud väärkoheldud väga varasest east alates, mistõttu nad on olnud liiga väikesed, et rääkida või liiga noored, et aru saada, mis nendega toimub. Ka vanemad lapsed ei tea, kuidas rääkida sellest, mis nendega toimub. Isegi teismelised leiavad, et seksuaalsest väärkohtlemisest on väga raske rääkida. Nad võivad tunda liiga suurt häbi või piinlikkust ega tea, kuidas asjast rääkida. Nad ei pruugi midagi teada seksuaalkasvatusest.

Lapsed, keda on väärkoheldud, tõmbuvad sageli endasse. Nad häbenevad, ei usalda inimesi ning hoiduvad kellegagi lähedaseks saamast, et vältida võimalust, et keegi nende saladusele jälile saaks. Neil pole sõpru, kellele rääkida.

Isegi siis, kui lapsel on head suhted vanematega, leidub ikka palju põhjuseid, miks ta ei taha sellest rääkida. On kodusid, kus seks on tabuteema ja vanemad on väga ranged. Niisiis on lapsed liiga hirmul selle pärast, mida seksuaalse väärkohtlemise teema võib endaga kaasa tuua. Juba piinlikkusetunne ei luba paljudel lastel sellest rääkida, sest häbi ja häbimärgistus, mis ümbritsevad seksuaalset väärkohtlemist, teevad sellest rääkimise väga raskeks.

Mõned väärkohtlejad kasutavad füüsilist vägivalda, et oma ohvreid endaga seksuaalsetesse tegevustesse sundida. Vägivald ja vägivallaga hirmutamine on lihtsad viisid, mille abil lapsi vaikima sundida, kuigi kõige enam levinud on ähvardused, mis on seotud rääkimise tõttu last ja tema perekonda tabavate tagajärgedega.

Hirmud teiste inimeste reaktsioonide ees

Lapsed ei räägi väärkohtlemisest sageli seepärast, et neil on hirm selles ees, kuidas teised inimesed reageerivad. Tavaliselt kardetakse, et neid ei usuta ja sageli võimendab väärkohtleja seda hirmu. Tegemist on lapse sõnaga täiskasvanu oma vastu ja täiskasvanu võib olla üldsuse silmis väga hinnatud ja respekteeritud. Lapsed kardavad sageli, et rääkimine teeb teistele inimestele haiget, eriti emale ja teistele pereliikmetele. Samuti võivad nad karta, et teised inimesed hakkavad neid pidama räpasteks ja rüvetatuteks ega taha neid enam tunda. Süütunne ja häbi panevad lapsi kartma, et neid hakatakse süüdistama ja teised toetavad väärkohtlejat, mitte last.

Hirmud väärkohtleja pärast

Väärkohtlemisele vaatamata armastavad paljud lapsed oma väärkohtlejat ega taha, et nende väärkohtleja saaks haiget seetõttu, et väärkohtlemine ilmsiks tuleb. Nad on mures, et nende ema või pereliikmed hülgavad või karistavad väärkohtlejat. Lapsed kardavad samuti, et kui nad räägivad väärkohtlemisest, siis pannakse väärkohtleja vangi, ta saab peksa või tapab ennast.

Hirm, et rääkimine ei aita

Laps võib tunda, et isegi siis, kui ta räägiks, ei saaks ta väärkohtlemise lõpetamiseks midagi teha. Lapse jõuetusetunne võib samuti panna ta tundma, et keegi teine ei saa seda oluliselt muuta. Paljud lapsed tahavad, et väärkohtlemine lõppeks ja kardavad, et nad võivad muuta olukorra hullemaks. Nad kardavad, et neil pole kontrolli selle üle, mis juhtub edaspidi. Nad kardavad, et neile ei jäeta sõnaõigust ja olukord võib muutuda halvemaks.

Lapse segased tunded