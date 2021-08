Alkeemia lugemisnurk | Mida tähendab isiklike piiride kehtestamine ja miks neid vaja on?

Saan pidevalt sõnumeid: "Probleem piiridega. Aidake!" Ma vastan iga nädal Instagramis laekunud küsimustele ja 85 protsenti neist puudutavad piire. Inimesed küsivad näiteks selliseid asju: "Mu sõbrad joovad end iga nädal täis ja ma tunnen end nendega koos olles ebamugavalt. Mida teha?" "Ma ei suuda ära öelda oma vennale, kes kogu aeg mult raha laenuks küsib." "Vanemad tahavad, et ma pühadeks koju läheksin. Aga mina tahan oma elukaaslase vanemate juurde minna. Kuidas seda neile öelda?" Kõigile Instagramis saadetud küsimustele ma vastata ei suuda. Inimestel on üha rohkem ja rohkem küsimusi seoses suhetes tekkivate kommunikatsiooniprobleemidega. See on justkui üks suur ja põhjatu kaev! Mõistsin, et ainus võimalus suuremat hulka inimesi aidata, on kirjutada raamat. Siia kogutud strateegiad ei pärine ainult mu tööst klientidega - olen ka ise selle teemaga peaaegu kogu elu kimpus olnud. Kuna ma tegelen sellega ise igapäevaselt, siis mõistan elutervete piiride kehtestamise vajadust täiesti isiklikul tasandil.

Jah, enesekehtestamisest tuleneval ebamugavus- ja süütundel on omad tagajärjed. Olen hakanud Instagramis kajastama piiride kehtestamisega seonduvaid teemasid. Postitus, mis kandis nime "Märgid, et sa vajad piire" (Signs That You Need Borders), levis nagu kulutuli.

Piirid teevad su vabaks. Olen terapeudina töötanud üle neljateistkümne aasta. Keegi ei tule teraapiasse teadmisega, et tal on probleemid piiridega. Kui inimene tuleb, räägib ta endast hoolimisest, konfliktidest teiste inimestega, suutmatusest oma aega juhtida, või murest, et sotsiaalmeedia mõjutab ta emotsionaalset seisundit. Kui ta on lõpetanud oma loo kibestumisest, kurbusest, üleväsimusest ja kaassõltuvusest, ütlen leebelt: "Teil on probleemid piiride kehtestamisega." Ning sellele järgneb töö, mille käigus selgub, kuidas piire on rikutud, kuidas neid tuleb kehtestada ja neist teistele teada anda, ning kuidas tagajärgedega toime tulla.

Peaaegu iga päev küsin ma oma Instagrami-stooris inimeste arvamust. Avaliku arvamuse küsimisest on saanud lõbus viis oma kogukonda tundma õppida. Mõnikord on tulemused šokeerivad. Näiteks ma küsisin, kas isale pandud ootused erinevad ootustest ema suhtes, mille peale üle 60% vastanutest ütles ei. Mind see rabas, sest emad (ja mina sealhulgas) räägivad väga sageli, kuidas emadele pandud ootused on palju suuremad. Minu Instagrami jälgijate arvates paistavad aga vanemad olevat võrdselt olulised. Olen neid arvamusküsitluste küsimusi ja vastuseid kõikjale siia raamatusse laiali puistanud.

Nagu paljud teisedki, olen ka mina avastanud, et kõige keerulisem on piire kehtestada oma pereringis. Igas peres on reeglina olemas vaikimisi reeglid. Kui tahad end süüdi tunda, hakka pereringis piire seadma. Meie peres oli tavaline, et kui ema autos suitsetas, olid auto aknad kinni. Joseph hakkas kümnendas klassis meiega koos kooli sõitma ja tegi midagi imelist. Ta istus autosse ja keris akna alla. Ja otsekohe ei matnudki enam hinge. Kuni selle hetkeni ei olnud ma kunagi tulnud selle peale, et mul on valikuvõimalus. Sel hetkel toimus minus mingi krõks, mis ütles: "Kui sulle miski ei meeldi, tee midagi, et olukorda muuta." Olin seni eeldanud, et pean aktsepteerima ka neid asju, mis mind häirivad. Pigem lämbusin passiivse suitsetajana tossu sisse, kui et tegin akna lahti, et värsket õhku hingata.