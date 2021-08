PILGUD ÖÖTAEVASSE! Käes on imeline Perseiidide tähesaju aeg!

Kui uskuda maagiasse, siis nüüd tasub oma soovid valmis panna, sest käes on langevate tähtede aeg. Ning seda, et langevat tähte nähes tuleb soovida ning et need soovid ka täituvad, seda teavad ju samuti kõik.

Kui aga vaadata asja teaduslikumast küljest, siis Perseiide põhjustab Perseiidide pilv, mis paikneb piki Swifti-Tuttle'i komeedi orbiiti ja koosneb osakestest, mis on sellest komeedist eraldunud ajal, mil komeet möödus lähedalt Päikesest. Tähesadu on nähtav ajal, kui Maa läbib komeedi orbiidi.

Suurem osa sellesse pilve kuuluvast tolmust on umbes tuhat aastat vana. On ka noorem tolmuformatsioon, mis eraldus komeedist 1862.

Perseiidide radiant on Perseuse tähtkujus. Radiant on taevasfääri punkt, millest perspektiivnähtuse tõttu näivad väljuvat ühte ja samasse meteoorivoolu kuuluvad (üksteisega rööbiti liikuvad) meteoorid. Swift-Tuttle'i komeedi orbiidi asendi tõttu on perseiidid jälgitavad peamiselt põhjapoolkeral.

Tähesadu on paremini jälgitav suurtest linnadest eemal, kus puudub linna valguskuma. Parim vaatlusaeg on pärast keskööd. Kel on plaanis pikem tähesaju jälgimine võiks kaasa võtta lamamistooli, et kael taevasse vaatamisest kangeks ei jääks. Selleks aastaks ennustatakse Perseiidide tiheduseks kuni 150 lasku tunnis (ideaalsete vaatlustingimuste puhul).

Vaata perseiidide tähesajust videot SIIT.