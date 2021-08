5 nippi, kuidas muuta oma suhe kõrvalsuhtekindlaks

5. Austa ta unistusi. Liiga sageli heidavad naised pere ja suhte nimel oma unistused kõrvale. Või juhtub see seetõttu, et meie ühiskonnas pole naiste unistused niivõrd tähtsad, eriti kui need unistused ei kätke ema ja abikaasa rolli. Aga igaühe unistused on olulised. Sinu omad on olulised ja su partneri omad on olulised. Ja uuringud näitavad, et suhte kestvus ja edu sõltuvad sellest, mil määral partnerid toetavad teineteise eesmärke. Kui sa ei austa oma partneri unistusi ega aita tal neid ellu viia, avastad sa peagi, et elad koos naisega, kes on depressioonis, löödud ja alistunud. Iga mees tahab elada koos naisega, kes on elav, armastab oma elu ja on see, kes ta tahab olla. Kui sa ei tea, millest ta unistab, küsi. Ja liiguta siis mägesid, et ta need ellu saaks viia.