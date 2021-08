ÜRO kliimaraport: kliimasoojenemine hoogustub

Asi läheb hullemaks, see on garanteeritud, sõnas raporti kaasautor Lina Maerns, kes on USA riikliku atmosfääriuuringutekeskuse kliimateadlane. Kliimamuutused on kiired ja muutuvad aina intensiivsemaks, lisas valitsustevahelise kliimamuutuste nõukogu aseesimees Ko Barrett.