Meditatsiooniõpetaja Maitreyabandhu: et nauding oleks tõeliselt nautimisväärne, peame sellega piiri pidama

See on vähenevate tulude seadus. Vähenevate tulude seaduse kehtimine saab eriti selgeks siis, kui mõtleme õhtueine näitele. Kujutame ette, et kuulume külaliste hulka. Toit on suurepärane. Poole taldrikutäie peal mõtleme, et tahaksime veel teistki portsu. Kohe, kui seda mõtleme, ei pööra me enam taldrikul olevale toidule tähelepanu. Satume ärevusse. Muretseme, et äkki jõuavad teised külalised meist ette ning meile ei jäägi midagi. Hakkame kiirustades sööma. Mida enam kiirustame, seda vähem naudingut kogeme. Mida vähem seda naudime, seda rohkem tahame uut portsu. Mida rohkem uut portsu tahame, seda enam muretseme, et äkki meile ei jätku. Kui võõrustaja viimaks meie taldriku uuesti täidab, pole toidu maitse enam sugugi sama hea kui enne, ehkki just see pani meid alguses teist portsu igatsema!

Iha naudinguid korrata ongi probleemi põhjuseks. Nauding on sõltuvusttekitav. Nautimise kunst, mõnu tundmise võime seisnebki selles, et suudame meeldivatele kogemustele täielikku tähelepanu pöörata ilma nende kordumist igatsemata. See pole kerge ülesanne. Inimene arenes liigina välja hoopis teistsugustes tingimustes kui meie tänapäevane elu. Näiteks on meile loomuomane nautida suhkru maitset. See omadus on kujunenud miljonite aastate vältel. Inimkonna varase ajaloo jooksul oli toidupuudus tavaline ning magus oli harulduseks. Suhkru nautimine tähendab, et soovime seda rohkem süüa, mis suurendab meie ellujäämisvõimalusi. Kuid alles viimaste sajandite jooksul on suhkur saanud levinud, kättesaadavaks ja odavaks toiduaineks. Meie instinktiivne suhkru nautimise võime kujutab nüüd ohtu meie tervisele.