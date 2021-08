NÄDALA TAROSKOOP | On aeg hoolitseda oma sisemaailma ja tunnete eest!

Nädala võtab kokku karikate kümme. Ees on ootamas hea aeg, kus eesmärgid ja unistused täituvad. Eriti sobiv on periood pere, lähedaste ja sõpradega suhtlemiseks ning suhete parandamiseks. Suudad inimesi lausa suurepäraselt mõista ning naudite vastastikku üksteise seltskonda. Ka romantika ja armastuse osas toob nädal häid uudiseid.

Töölaselt ootab sind ees üsna tegus ja produktiivne aeg. Kui oled teadlikult oma tegemiste juures kohal ning annad endast parima, siis võid oodata ka häid tulemusi. Praegu on sul soovi korral olemas ka töökaaslaste ning ülemuse toetus ja hea nõu. Raha osas tasuks olla pigem kokkuhoidlik, riske ei maksa võtta ning ka hasartmänge ei maksa mängida.

Suhete osas on sel nädalal sind ees ootamas emotsionaalne aeg. Keskendud eelkõige iseenda tunnetes selgusele jõudmisele. Mõistad, et sinu elus on armastus olemas, ükskõik, mis kujul see ka poleks. Ometi võid tunda, et kohati justkui pendeldad suurte tunnete ja üksinduse tunde vahel. Juurdled, mis on õige ja mis vale. Kui soovid mõne olulise otsuse langetada, mis puudutab sinu südameasju, siis ära kiirusta, sest üsna pea toimuvad sinu elus muutused, mis aitavad sul näha olukorda uues valguses.

Nädala kaartideks on karikate kuningas ja erak. Võid tunda, et vajad tavapärasest enam vaikust, rahu ja aega mõtisklemiseks. Sinu sisemaailm ja tunded nõuavad nüüd palju tähelepanu ja hoolt. Praegu võivad jõuliselt esile kerkida nii sinu alateadvusest pärit hirmud kui unistused. Teadlik ümberkäimine oma tunnete ja kirgedega tagab sisemise voogamise ja harmoonia. Hoia enda armastusest kantuna, sest vaid nii teed oma elus õigeid otsuseid.

Nädalat iseloomustab karikate viis. Kipud nüüd olema kohati nukrameelne ning melanhoolne. Keskendud pigem sellele, mis su elus sinu meelest valesti on ja lased muremõtetel oma tuju rikkuda. Kui sa avaksid oma silmad ning eelkõige oma meele, siis näeksid, et sul on väga palju sellist, mille üle õnnelik olla. Sa pead lihtsalt oma fookuse õigele kohale suunama.

Nädala võtab kokku müntide rüütel. Oled nüüd valmis korralikult panustama, et saavutada endale seatud eesmärke. Suudad end sundida ületama suuri takistusi, kuid ära unusta, et hambad risti ainult tulemusele orienteerudes ei saa sa nautida teekonda selleni. Katsu olla pisut paindlikum ja leida viise, kuidas kogu protsessist ka mõnu tunda.

Nädala kaardiks on müntide seitse. Oled teinud õigeid otsuseid ja liikunud suunas, mis viib sind edasi oma eesmärkideni. Praegu on aga saabunud hetk, kus tuleb varuda aega ja kannatust selleks, et näha oma töö tulemusi. Ära kiirusta asju tagant, pigem õpi olema rahulik ja lase loomulikul arengul toimuda. Tegemist ei ole mitte mingil juhul seisakuga, vaid viljade küpsemiseks vajaliku valmimisperioodiga.

Nädalat iseloomustab müntide kolm. Nüüd on sinu elus rõhk koostööl, üksteisemõistmisel ja empaatial. Kuigi sa tunned kohati, et eelistad oma võite üksi saavutada, siis praegu on küll aeg, kus tasub oma kohustusi jagada ning lasta end aidata. Kui sa end täiesti ära kurnad, siis ei ole see just parim pinnas edasiseks.

Nädala kaardiks on kuu. Sa oled praegu oma elus faasis, kus intuitiivne tundlikkus on suurenenud ja seetõttu koged tundeid ja mõtteid, mis võivad sind esialgu pisut segadusse ajada. Pead suutma oma meelt rahustada ning oma mõttemaailma tasakaalus hoida. Kui sul õnnestub end häälestada positiivsele, siis suudad korda saata suuri asju.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaardiks on mõõkade seitse. Sind kimbutavad negatiivsed emotsioonid ja vastakad tunded. Sa kipud kohati järgima käitumismustreid, mis sind sugugi ei teeni, vaid pikas plaanis hoopiski sinu arengut takistavad. Võta endale aega, et mõelda oma tegutsemise, tunnete ja väljaütlemiste tagamaade üle. Nii saab sulle selgemaks, kust sinu emotsioonid pärit on.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab sauade paaž. Sinu ellu saabub nüüd positiivne impulss, mis laseb sul näha, et elus on nii mõndagi head. Kui soovid, siis saad oma elus ette võtta olulisi muutusi, et murda välja rutiinist ja alustada uut lehekülge oma elus. Ole avatud ja ära lase meeleolul langeda, nii võid sel nädalal väga positiivse üllatuse osaliseks saada.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku müntide kuningas. Praegu on hea aeg selleks, et langetada töö- ja rahaasju puudutavaid otsuseid. Sa lähtud oma tegemistes eelkõige jätkusuutlikkusest ja turvatundest ning praegu tagab just see sulle ka parimad tulemused. Sind võib majandusküsimustes nõustada ka mõni kogenud inimene, kelle asjalikke soovitusi tasub kuulata.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab mõõkade kuningas. Nüüd tasub sul jälgida oma käitumist ning neid emotsioone, mis on selle taga. Kas tunned, et pead end pidavalt kaitsma välismaailmast ähvardava ohu eest või ei tunne sa end lihtsalt piisavalt turvaliselt. Katsu enda jaoks selgeks mõelda, mis sulle muret valmistab ning asu sellega tegelema. Parem oleks leebe lähenemine ning mõistev suhtumine.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaardiks on sauade kuus. Käes on aeg, kus suudad saavutada oma eesmärke ja sinuni jõuavad positiivsed uudised. Sa ei tohiks aga kõige selle pinnalt laisaks minna ega võtta oma edu iseenesestmõistetavana. Parem mõtle, mida saaksid veel paremini teha ja kuidas suudaksid oma potentsiaali veel edukamalt rakendada. Sa liigud õigel teel ning tehes hästi läbi mõeldud valikuid, suudad sa viia ellu oma suurimaid unistusi.

Imelist nädalat!