Kuus rolli jõehobu perekonnas

Sõltlaste toimetulek suhete ja vastutusega on erinev, see sõltub sellest, kui kaugele on sõltuvus arenenud. Inimene on kujunemas sõltlaseks kui ta hakkab tarvitama regulaarselt või periooditi järjest suuremaid koguseid. Kui ta ei suuda panna tarvitamisele piiri, siis muutub aine tema parimaks sõbraks, mis aitab hakkama saada stressi ning kõikide muude probleemidega. Sõltuvushaige elu tiirleb hankimise, tarvitamise ja taastumise karussellis. Nad muutuvad lähedaste suhtes ükskõikseks, kriitiliseks nt. süüdistavad neid selles, et nad joovad nii palju. Samuti võivad nad käituda ettearvamatult ja olla vastutustundetud tagajärgede osas. Kui sõltlane on pere peamine rahateenija, siis ta arvab sageli, et see annab talle õiguse teistega mitte arvestada. Aja jooksul kasvavad tema suhteprobleemid väga suureks, lisaks tekivad raskused rahalise toimetuleku või seaduse rikkumistega. Tommy Hellsten on kirjeldanud raamatus "Jõehobu töökohal" sõltlast, kelle käitumine ja harjumused häirivad lähedasi, kuid kõik eitavad seda ning teevad näo, nagu probleem oleks kuskil mujal ja jõehobu ei oleks olemas.

Eriti selgelt ilmnevad mustrid perekondades, kus mõni pereliige kuritarvitab alkoholi, aineid, on pikaajaliselt haige, nartsissist, emotsionaalselt ebaküps või vägivaldne. Ta mõjutab kogu perekonda, suguvõsa, sõpruskonda ja töökollektiivi ning kõik kohanevad tema käitumisega hoolimata sellest, kas see neile meeldib või mitte. Kohanedes kujuneb välja personaalne toimetulekuviis, mis aitab paremini hakkama saada ebasobivate olukordadega. Nii tekivad rollid, mida hakatakse pidama inimese iseloomuks, kuigi see on ainult osaliselt tõsi. Rollid on nagu valeminad, mis peidavad enda taga inimese tõelist mina. Sharon Wegscheider Cruse toob välja raamatus „Another Choice" kuus peamist rolli sõltuvushaige perekonnas: sõltlane , kaasaaitaja, kangelane, must lammas, nähtamatu ja kloun.

Miks sa ei võiks olla normaalne laps, selline nagu naabri Ants? Must Lammas tõmbab tähelepanu eemale sõltlase vastutustundetult ja hoolimatult käitumiselt ning aitab vanematel eitada omavahelisi probleeme. Must Lammas hakkab käituma halvasti, on tihti haige, õpib kehvasti, pissib voodisse jne. Ta harjub olema negatiivse tähelepanu keskmes ning kogeb sageli ebaõiglast kohtlemist. Ta tunneb end kõrvale tõugatuna ja seetõttu ei kinnitu peresüsteemi. Must Lammas leiab sõpru omasuguste väljatõugatute hulgast, ta jääb koolis istuma, hakkab jooma, aineid tarvitama, alustab varakult sugueluga. Ta omandab ohvri mentaliteedi, kipub kergesti teisi süüdistama ja tal on raske näha probleemides oma osa. Täiskasvanuna saab temast kergesti kas aine või töösõltlane. Ta on üksildane inimene, sest ta ei oska kuuluda. Musta Lamba õppetund on võtta enda eest vastutus, astuda välja kannataja rollist ja õppida ennast armastama.

Päästjad muutuvad sõltuvusele kaasaaitajaks, kuna nad võtavad probleemide eest vastutuse endale nt. maksavad arveid, helistavad, vabandavad või peidavad pudeleid ja valavad ained kraanist alla. Tänu teiste abivalmile tegutsemisele, ei koge sõltlane oma tegude tagajärgi ning muutub aja jooksul väga hoolimatuks ja vastutustundetuks. Päästja püüab iga hinna eest hoida perekonda koos. Ta hakkab varjama seda, kui halvasti asjad tegelikult on ja jääb oma murega üksi. Kuna ta on keskendunud päästmisele, siis kaotab ta kontakti reaalse olukorraga ja ei taju oma piire. Sageli unustab ta nii enda kui oma laste vajadused, sest ta sõltub sõltlasest samapalju või rohkem kui sõltlane pudelist.

Päästja võib olla nii lapsevanem, partner, aga tihti on see üks sõltlase lastest. Enamasti kujuneb selleks pereliige, kes on sõltlasega emotsionaalselt kõige enam seotud. Kui see on alaealine laps, siis ta võib muutuda oma vanemale puuduva partneri asendajaks ja võtab enda kanda vastutuse, et ema mured ära kuulata, isa hommikul üles äratada, teised lapsed viia lasteaeda, kodu korras hoida jne. Ta on hea ja kuulekas laps, kes aitab perel funktsioneerida.

Kui keegi perekonnas on regulaarselt vastutustundetu, siis hakkavad lähedased loomulikult muretsema ning mida suurem on nende mure, seda enam nad tahavad aidata ja päästa mis päästa annab.

KANGELANE

Kas sa muretsed sageli sellepärast mida teised sinust arvavad? Kui oluline on sulle jätta endast mulje kui väga tugevast ja veatust inimesest, kelle elus on kõik suurepärane?

Tavaliselt on peres üks laps, kes võimaldab vanematel tunda uhkust. Kangelasel on sügav vajadus näidata, et kodus on kõik väga hästi. Ta varjab oma tublidusega, et ema joob, et isa peksab ja kodu on segamini. Kangelaslaps on saavutaja ja väga vastutustundlik. Tal on palju diplomeid, sest ta õpib hästi, esineb palju, armastab võistelda ja võita.

Täiskasvanuna jätkab ta saavutaja rollis, ta on töönarkomaan ja perfektsionist, kes ei oska puhata. Ülikõrged ootused endale ja teistele ei lase tal olla kohal ja tunda rahulolu. Liigne keskendumine saavutamisele muudab Kangelase lähisuhted pealiskaudseks. Tommy Hellsten väidab raamatus "Jõehobu töökohal", et valekangelast ravib ainult infarkt, sest alles siis on ta sunnitud peatuma ja endale otsa vaatama. Valekangelase rollist aitab välja kasvada saavutamise kiirrongilt maha astumine, aeglustumine, kohalolu harjutamine ja ehedate suhete arendamine.

NÄHTAMATU

Vähemat ühe lapsega pole vanematel probleeme, kuna ta on märkamatu, hea ja tubli. Ta on häbelik, üksildane ning kodus on tal oma peidukohad, kus ta tunneb end turvaliselt. See laps on samuti perfektsionist, kes usub et ta tohib olla nähtaval ainult täiuslikuna. Ta on nagu kameeleon, kes kohaneb leplikult ja vaikselt ebamugavate olukordadega. Nähtamatu laseb ennast kergesti ära kasutada, kuna ta ei ole teadlik oma vajadustest ja ei oska öelda EI. Ta kogub endasse pahameelt, sest teised peavad tema headust iseenesest mõistetavaks ning ei oska temaga arvestada. Nähtamatu ei talu avalikku tähelepanu, see tekitab ärevust. Täiskasvanuna on tal raske luua lähisuhteid, sest ta ei oska ennast avada. Tema õppetund on õppida ennast väljendama ja olema nähtaval.

PESAMUNA ehk KLOUN