Täna toimub Kuu loomine Lõvi sodiaagimärgis | Esiplaanil on suhtlemine ja armastusega seotud teemad

Foto: depositphotos.com

Kuuloomine toimub 8. augustil kell 16:50 Päikese ja Kuuga Lõvi märgis, seega on esiplaanil kõik see, mis on seotud inimeste välise küljega, samuti ka kõik südamega seonduv. Lõvi märk võimendab kõike meie elus, millele oma tähelepanu suuname. Lõvil on jõudu ja võimu muuta just seda, mida inimene soovib. Ka suhete teemad on nüüd tõusnud jõuliselt üles ja pole ime kui just praegu kohtud oma elu armastusega.