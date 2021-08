Alkeemia lugemisnurk | Millised on alkoholisõltlase peamised päästikud?

Sügavate põhjustega saab tegeleda siis, kui kaine eluviis on juba saavutatud. Alustame ikka lihtsatest asjadest, mida kohe saame muuta. See on nagu sibula koorimine - kõigepealt tuleb tegeleda pealmise kihiga: mida ma täna teha saan, et mitte tagasi langeda? Iga inimene on võimeline võtma vastutuse oma toidukordade eest. See ei ole üle jõu käiv asi. Kui hakkad seda tegema, saad aru, kui suur mõju sellel harjumuse muutmisele võib olla.

Lisaks näljale on päästikud, mida igapäevases elus jälgida, ka väsimus, viha ja üksildus.



Vanad harjumused ei murdu kergesti ja meil on neile raske vastu panna, kui oleme kurnatud ja väsinud. Väsimus võib olla tingitud erinevatest põhjustest, kaasa arvatud unehäired. Kui aastaid on aidanud uinuda alkohol, siis normaalse une taastumine võib võtta aega nädalaid. See on teema, millest grupis palju räägitakse. Neid, kellel on kaine elu alguses olnud unega tõsiseid probleeme, on enamus. Aga kõik läheb mööda, ka unetus. Seda mõtet kordame palju. Ja kui see päris kaine uni tuleb, siis see on juba tõeline kaif. Ärkad hommikul selge peaga, puhanuna. See võib olla tunne, mida ei ole aastaid kogetud. Unehäireid võib põhjustada muidugi ka liigne stress ja pinge. See võib olla seotud ületöötamisega. Kaineks saades võivad inimesed hakata rohkem tööd tegema küll, sest on hirm kaotada töökoht, süütunne, võlad. Ikka rohkem ja rohkem tööd võime teha ka sellepärast, et see annab meile eduelamuse. Teeme seda veel ja veel, sest saame sellest rahulduse. Ühel päeval aga väsime, olgu see töö meile nii meelepärane kui tahes. Ja siis avastame, et oleme kõik muud tegevused, mida kaineks saamiseks soovitati, hooletusse jätnud. Ning joome taas. Ja imestame, et kuidas see küll jälle meiega juhtus.