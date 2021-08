Kanaldaja Alexis Varnum: käes on aeg, mis õpetab, kuidas läbida raskuseid ilma liigse pinge ja pingutamiseta

Pööra tähelepanu oma õigluse ja ebaõigluse tundele, sest see võib Sinu tervisele tuua probleeme, eriti kui Sa sisemiselt tunned, et mingi teema Sind ahistab. Tõde on see, et tegelikult survestad ja ahistad sa ise ennast, reageeri toimuvale rahulikult ja luba tunnetel lihtsalt olla. Tuleb osata ennast kiiresti ümber lülitada ja lubada endal olla sõltumatu väljaspool maailmas toimuvat.

Võib olla hakkad endale vabandusi otsima, eriti siis kui juba oled valiku teinud. See võib tuua kaasa pikad sisemised dialoogid iseendaga või hakkad süüdlasi otsima väljastpoolt. Tekib soov minevikku muuta. Tekib kahjutunne sellest, et sa oleksid võinud teha muud valikud. Aga kõik on juba toimunud, teadvusta seda. Parem mõtle, et see, mis on tehtud, toob sulle vaid head ja nii juhtus, sest nii peabki Sinu elus olema. Võimalik, et just see toobki Sinu reaalsuse uuendamist, kui mõistus ei saa sellega hakkama ja kasutab korra loomiseks vanu mustreid. Enesesüüdistamine ei anna midagi, tavaliselt Sinus räägib niimoodi hea poisi või tüdruku kompleks.

Nüüd võib olla, et kohtud taas oma varjatud osadega, mis on kaua olnud Sinu veendumustes. Sa võid avastada, et see, millele Sa alati oled toetunud, pole enam Sulle õige ja muudab Sinu ettekujutusi. See paneb Sind imestama, miks Sa varem pole seda mõistnud. Kui Sa tunnistad endas varjatut, siis tulevad ka uuendused ja see avastus võib Sind üllatada samamoodi nagu võidaksid auhinna. See tähendab, et Sa oled muutunud ja vabanenud!

Lisaks võib nüüd taas ilmuda Su ellu midagi minevikust, kuid võtta see vastu, sest Sa tead, kuhu see viib. Aee on Sinu uus avastus ja vabanemise võimalus. Sellised avastused ei juhtu niisama, Sa peaksid nägema, kes Sa oled ja kelleks oled saanud.