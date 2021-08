Võimaluste aeg: Praegused energiad maa peal võimaldavad inimestel tõusta Looja - Inimese tasandile

Lähiaastad otsustavad praeguse inimkonna saatuse. Kuna inimeste energiapotentsiaal on võimendunud ja kasvab edasi, siis määravad inimesed ise oma sisemise häälestuse ja loomisega enda tuleviku stsenaariumi. Kuna inimeste sisemised võimed on avanemas/avatud, siis võib selle potentsiaal olla nii loov kui ka hävitav.

NB! IGA INIMENE SAAB LUUA PRAEGU ENDALE UUE SAATUSE/TULEVIKU

Me peaksime endale meenutama, et iga mõte, sõna ja tegu on loov.

Milline on meie sisemine häälestus praegu enda ja maailma suhtes?

Kas see on jaatav/positiivne - elu toetav või pigem eitav/negatiivne - hävitav.

Iga inimene vastutab oma sisemise häälestuse ja loomisega maailma ees.

Millele meie teadvus igapäevaselt keskendub? Millised teemad on meie sees aktiivsed? Kuidas me oma sisemiste teemadega tegeleme? Kas keskendume lahendustele või oleme lihtsalt ohvrid? Kas me loome piisavalt selgust enda sees? Milliseid otsuseid me enda sees vastu võtame? Kas me oskame otsustada?

Inimkonnal on suur võimalus tõusta ja liikuda uuele loovale arengutasandile kasvades välja duaalsest ellujäämisprogrammist.

Milline on meie kõrgem visioon enda elu suhtes? Millises keskkonnas me soovime elada? Millisel moel soovime kogeda küllust enda igapäevases elus?

Enda sees on vaja luua selgust, mida me suures plaanis soovime kogeda.

Praktiline nõuanne! Kuna praegu on energia nii tugev ja loov, siis on väga oluline, et MEIE SEES OLEKS SELGUS JA TEADLIKULT TEHTUD VALIKUD.

Kõike, mida me enda energias/teadvuses kanname - võimendub ja püüab realiseeruda.

Praegusel ajal on ohtlik olla segaduses, viivitada otsustega, elada kellegi teise elu unustades enda vajadused ja soovid. On aeg elada ja luua enda elu. Aga mida ma tegelikult soovin kogeda? Milleks ma olen valmis kohe praegu?

Selguse loomiseks on soovitav luua oma nö "Elu Mandala".

Selleks, et meie mõistus saaks visuaalselt selgelt näha oma elu kõrgemat visiooni - "Elu Mandalat"- on soovitav see visioon luua materiaalselt näiteks valgel lõuendil (A4 paberil või mõnel muul valgel alusel).