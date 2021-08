Augustikuu energiad ja olulised päevad

Kuu algab tundlikes ja mõnevõrra nostalgilistes meeleoludes. Tagasi vaadates ja läbitud kogemusi ning teekonda meenutades saab niimõnigi asi olevikus selgemaks, saabub taipamine ja kindlustunne edenemiseks vajalike otsuste tegemiseks. Kuu energia soosib suhtemaastiku korrastamist, nii uute suhete loomist ja olemasolevate harmoniseerimist kui ka ammendunud sidemete katkestamist rahumeelsel ja leebel viisil.

5. august on kaduneljapäev ja hea päev teha korrektuure ning loobuda kõigest liigsest ja oma aja ära elanust oma elus, nii välises ja nähtavas kui ka sisemises ja nähtamatus plaanis. Loobu mittevajalikuks osutunust tänu ja kergustundega, luues ruumi uutele arengutele. Kui miski lõpeb, algab midagi uut.

Kuuloomine on 8. augustil kell 16:50 Päikese ja Kuuga Lõvi märgis. Kuuloomise päev on ka numeroloogia seisukohast huvitav ja väekas, kaheksanda kuu kaheksas päev. See on suurepärane aeg manifesteerimiseks, tervendamiseks, vaimseteks arenguhüpeteks. Sel ajal võimenduvad kõik energiad, seega tasub enese eest hoolitseda, ennast väärtustada, hoida end kõrges sageduses ja tegeleda loomisega. Püüa see päev veeta valides endale sobivaimat ja parimat igal hetkel ja igas olukorras. Pane sel ajal tähele märke, endeid ja unenägusid.

Sumedatel augustiöödel võib taevas näha ka Perseiidide tähesadu. Enim sabatähti lendab 12.-13 augusti vahelisel ööl. Kasuta sedagi võimalust, et oma soovidele ja unistustele Kasvava Kuu energiates veelgi hoogu ja täitumise väge lisada. Kuu keskpaik kulgeb suhete ja suhtlemise tähe all. Nüüd on parim aeg avaldada armastust, väljendada oma sügavamaid tundeid ja näidata, et hoolid. See on hea aeg ka armastuse leidmiseks, hoidmiseks ja kasvatamiseks iseenda sees. Vaid iseennast armastades saab su elus olla ka tõeliselt võrdväärne, toetav ja armastav suhe.