Iluspetsialist Reet Härmati nõuanne, kuidas hoolitseda oma naha heaolu eest

Enda nooruse ja ilu eest hoolitsemisel tasuks alustuseks teha mikrobioomi, vitamiinide ja mineraalide testi. See annab ülevaate, kas sinu kehas on millestki puudus, kas on millegi defitsiit. Sel juhul sa näed kohe ära, mis sinu organismis toimub ja saad ka näiteks ennetada lausa mõnda kroonilist haigust või probleemi oma kehas. Seda testi saab teha näiteks Synlabis või tervisekliinikutes ja funktsionaalse meditsiini keskustes.

Minu enda puhul oli suureks pöördeks naha eest hoolitsemisel ökokosmeetika. Ma olin ju ilutoimetajana testinud tuhandeid ilutooteid ja - hooldusi. Ma nägin, et osad toimisid ja see effekt oli vägagi silmnähtav aga väga sageli see ei olnud siiski järjepidev. Sa pididki siis jääma kasutama seda ühte kindlat asja, sest kohe kui lõpetasid, siis hakkas ka see tulemus justkui kaduma. Mulle tundus, et see oli pigem selline krediidi võtmine. Ja kui lähemalt uurisin, siis märkasin, et kasutatud on teatud lisaaineid, mis tekitasid selle nö optilise efekti, kuid reaalselt need ained siiski toitu nahale ei andnud. Seal hakkab ikkagi toimuma naha vananemine. Hiljem võivad ka veel mingitest lisaainetest tekkida pigmendilaigud või mingid muud probleemid. Sellepärast tulekski väga hoolikalt mõelda läbi, mida sa kasutad oma nahal.

Mina kohtusin üks hetk oma elus taimetargaga, kes andis mulle testida selliseid ravimtaimi ja nende õlisid, mille molekul ongi nii hea, et ta imendubki naha sügavamatesse kihtidesse. Mitte kõik õlid ei imendu hästi. Mõni õli võib olla juustele hea, mõni kehale hea aga näole peab kasutama teatud taimi ja need peavad ka olema omavahel õigesti kombineeritud. Sel juhul saab rakk tegelikutl ka kõik need aminohapped ja aktiivained kätte. See panigi mind mõistma ja nägema, et kosmeetikal ja kosmeetikal on vahe.