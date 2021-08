NÄDALA TAROSKOOP | Leia endas sisemine rahu ja tasakaal

Nädala võtab kokku surm. Nüüd on jõudnud sinu elus teatud olukorrad, suhted või teemad sellisesse faasi, kus tuleb teha otsus edasise tuleviku osas. On võimalik, et sa kas reisid, kolid võid lausa vahetad töökohta. Igal juhul ei jää sinu ümbrus samaks, vaid sa puutud kokku enda jaoks uute oludega.

Tervise osas peaksid nüüd mõtlema sellele, et sa ei oleks oma emotsioone alla surunud või mingeid vajadusi täitmata jätnud. Just enda emotsionaalse poole eest hoolitsemine on praegu sinu tervise ja heaolu alus. Katsu leida viis, kuidas tulla enda keskmesse ning ära lase end segada ümbritsevate inimeste tunnetest ja mõtetest ning ümber toimuvast sagimisest. Leia endas sisemine rahu ja tasakaal.

Suhete osas on võimalik edasiliikumine, kuid seda vaid siis, kui mõistad, mida su süda sulle ütleb. Kuula hoolega! Ära mingil juhul kiirusta, vaid jälgi oma tundeid ja katsu mõista, mis ajendab sind üht või teist asja tegema, soovima ja igatsema. Kui sa ei lase end esimestest emotsioonidest kaasa viia, vaid annad kõigele aega, siis teed paremaid otsuseid. Kui oled tundnud, et sinu armuelu on kuidagi kaotanud oma esialgse sära, siis nüüd leiad lihtsalt nippe, kuidas taas armastust ja kirge lõõmamas hoida.

Nädala kaartideks on müntide paaž ja mõõkade kuus. Nüüd tunned, et tahaksid hakata tegutsema, et oma ellu rohkem selgust, vabadust ja kergust tuua. Kui otsustad midagi ette võtta, siis suudad praegu seda ka väga edukalt ellu viia. Sinu elus toimuvad mõned väiksemad või suuremad muutused, võid kolida, reisida, teha remonti või lihtsalt külastada midagi või kedagi, mis/kes sinu elu positiivselt mõjutab.

Nädala kaardiks on mõõkade kümme. Nüüd pead valmis olema selleks, et astud uude eluetappi. Tõmbad oma minevikule kogu mõistuse jõudu kokku võttes kriipsu alla ja jätad selja taha tuttavad olud. Pisut ebakindlust, mida alguses võid tunda, on loomulik, kuid saad sellest ruttu üle ja peagi tunned kergendust, et saad alustada puhtalt lehelt.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku karikate neli. Sa oled kohati segaduses ega tea isegi täpselt, mida sa soovid. Tundub, et elu pakub sulle küll üht-teist, kuid see pole hoopiski see, mida oled oodanud. Ehk aitab sind see, kui sa nii jõuliselt ei klammerduks oma nägemuse külge, vaid oleksid paindlikum ning prooviksid vahelduseks ka midagi sellist, mida ise esmapilgul valinud ei oleks.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab poodu. Sinu jaoks on nüüd asjad pea peale pööratud. Puutud kokku enda jaoks uudsete oludega ning see lööb sinu tavapärase elukorralduse sassi. Ära lange masendusse, sest tegelikult ei ole midagi hullu juhtunud. Anna endale aega kohaneda ja oska näha suuremat pilti, ning märkad, et paanikaks pole põhjust.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on müntide kuninganna. Sind ootab ees rahulik ja stabiilne periood. Hea aeg on elu materiaalse poolega tegelemiseks ning püsiväärtuste loomiseks. Suhetes on samuti ootamas rahuldustpakkuv aeg - nüüd on õhus energiad, mis toidavad sensuaalsust, viljakust ja meelelisi naudinguid.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku maailm. Nüüd on mingid olulised protsessid ja arengud jõudnud sinu jaoks lõppfaasi. See võib tuua kaasa ka nukravõitu lahkuminekuid, kuid üldplaanis on need elu loomuliku käigu ja arengu osa ning neid ei tasu võtta nii negatiivselt. Pea alati meeles, et kui mingid uksed sinu elus sulguvad, siis avanevad peagi uued.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)