Mai-Agate Väljataga: eluenergia liigub suguvõsa liini pidi

Meie liikumine füüsilises väljenduses toimub läbi inimkehasse sisenemise, seal elamises ja kogemises, millegi uue arusaama vastuvõtmises ja vanast vabanemises. Meie teekond algas väga-väga kauges minevikus ja jätkub lõputult. Millal ja kuidas see lõpeb, pole meil vaja teada, selle eest kannavad hoolt kõrgemad jõud.

Siinkohal tuleb mängu nn pärilikkus, mida me oma eellastelt geenide kaudu saime, saame nüüd ja tulevikus. Kas saame head või halvad geenid? Meil on kombeks piirduda kahe valikuga. Nõnda tituleerivad inimesed oma elu plusse ja miinuseid. Näiteks: "Oi mul on halvad geenid, mu elu peabki õnnetu olema!" Seda saab nimetada juba uskumuseks. Elu ei pea olema õnnetu ega tingimata ka Eedeni aed - mõlemad on äärmused. Inimese looming seisneb kesktee leidmises. Loomise alguses olime puhtad valged valgused, aga kui praegu vaadata inimese energiavälja, siis päris säravaid ilusate värvidega on väga vähe. On näha väga palju kõikvõimalikke kogemusi.

Pühapaigad on olulised

Tarkusi, teadmisi ja oskusi omandame me igas kehastuses. Kui oleme füüsilises kehas, siis kogunevad need kõik meie alateadvusse ehk arhiivi. See on nagu meie raamatukogu, kus on pisima täpsusega kõik kirjas. Seda on võimalik lugeda, teada, näha ja kuulda. See "raamatukogu" on kättesaadav meist kõrgemal tasemel olevatele tsivilisatsioonidele ja teejuhtidele, kes on alati meiega. Siin ei ole petmise ega valetamise võimalust.

Pärilikkus liigub mööda nähtamatut energialiini ühelt olendilt järgmisele. Pärilikkus on informatsioon ehk energia. Suguvõsa on energia liikumise tee, teadmiste ja kogemuste liikumise tee. Iga eelnev põlvkond edastab energia järgnevale, toites seda teadmiste, oskuste ja elu väega. Pärilikkuse energia antakse edasi emapiimaga ning seepärast on väga oluline, et ema toidaks last rinnaga Piimas on ürgsed tarkused, mida ei asenda mitte miski.