Alexis Varnum: kuidas aru saada, millal on õige aeg lahti lasta ja suhe lõpetada?

Kui tahetakse, et oleksid keegi teine, mitte see, kes sa tegelikult oled. Ära muuda kellegi teise pärast oma olemust. Targem on lahku minna kui nägu teha, et oled keegi teine. Haavatud südant on kergem parandada, kui purunenud isiksust kokku korjata.

Teod ei ühti sõnadega. Me kõik vajame mõnikord inimest, kes meid innustaks, lootusrikkalt tulevikku vaadata aitaks ja meie tegemisi toetaks. Kui su kõrval oleva inimese sõnad ei ühti tema tegudega, ta ei täida oma lubadusi ja sulle tundub, et ta kasutab sind ära, siis on võib-olla õige aeg suhe lõpetada. Parem on mitte juttu kuulata, vaid tegusid jälgida.

Mõistad, et sunnid teist inimest ennast armastama ja vajad selle kohta pidevat tõestust. Kedagi ei saa sundida armastama. Sa ei pea teist inimest anuma, et ta su kõrvale jääks. Armastuse lõpuga ei lõpe elu. Kui armastus mingil põhjusel elust lahkub, siis midagi jääb alati alles. Kuuleme sageli sõnu "Ma armastan sind!". Vaid see, kes tõtt räägib, jääb ka su ellu ja tõestab sulle, kui väga ta sind armastab.

Suhte aluseks on füüsiline tõmme. Ilu ei seisne ainult välimuses. Ilu on ka meie elamise põhjus ja see, mis meid määratleb ja meid unikaalseks teeb. Need, kellele meeldib vaid väline ilu, on tavaliselt lühikest aega meie kõrval. Kogu eluks jääb sinuga see, kes su hinge ja sisemaailma avastab.

Kui sinu usaldust pidevalt kuritarvitatakse. Kui näed ja tunned, et inimene su usaldust kuritarvitab, siis tasuks suhte lõpetamise peale mõelda. Kas on mõtet kinnipigistatud silmadega kannatada ning iseendale valetada, et kõik on hästi? On palju neid, kes võiksid sinu kõrval olles su elu rikastada.