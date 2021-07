Kuidas elada halba põhjustamata?

Valgustunud ühiskonna aluseks on oskus ennast või teisi mitte kahjustada - ei alguses, keskel ega ka lõpus. Sel moel saaks eksisteerida mõistlik maailm. See saab alguse tervemõistuslikest kodanikest, seega meist endist. Peamine vägivald enese vastu, peamine halb, mida saame endale põhjustada, on teadmatusse jäämine. See tähendab, et meil ei ole piisavalt julgust ja lugupidamist ennast ausalt ja leebelt vaadata. Me ei põhjusta halba, kui oleme tähelepanelikud. See tähendab, et meil on olemas võime selgelt näha ja võime suhtuda nähtusse lugupidamise ning osavõtlikkusega. Selleni juhib meid algne praktiseerimine. Kuid tähelepanelikkus ei piirdu formaalse meditatsiooniga. Meditatsioon aitab meil suhestuda kõigi oma elu üksikasjadega. See aitab meil näha ja kuulda ja haista, sulgemata seejuures meie silmi, kõrvu või nina. Elukestev teekond viib meid ausa suhteni vahetu kogemusega ja piisava enesest lugupidamiseni, et mitte suhtuda sellesse kogemusse hinnanguliselt.

Muutudes sellel leebe aususe teel üha siiramaks, rabab meid arusaamine, kui sageli oleme millegagi halba põhjustades silma kinni pigistanud. Oleme oma stiilis nii sees, et ei kuule, kui inimesed üritavad - olgu lahkelt või järsult - märku anda, et võime neile oma olemise või suhtlemisviisiga halba põhjustada. Oleme ise oma tegutsemistavadega nii harjunud, et usume ka teisi seda olevat. Seista silmitsi sellega, kuidas me teisi kahjustame, on piinarikas, ja selle arusaamani jõudmiseks kulub aega. Teekond saab teoks, kui oleme pühendunud leebusele ja aususele, ärkvelolekule ja tähelepanelikkusele. See viimane aitab meil märgata oma ihasid ja agressiivsust, oma kadedust ja teadmatust. Me näeme neid, ent ei asu tegutsema. Tähelepanelikkuseta me neid ei märka.