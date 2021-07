10 märki, mis näitavad, et sinu kaitseingel valvab sind

Meil kõigil on oma kaitseinglid, kes hoiad meid ohtude eest ja juhatavad õigele teele. Vahel on raske uskuda, et sinu üle valvab keegi, kes on armastuse ja kaitse kehastus, kuid kui oskad märke tähele panna, siis näed, et sa ei ole tõesti üksi. Loe, millised on need kümme märki, mis näitavad, et sinu kaitseingel on kohal.