Võta aega olla omaette vaikuses ja teadvustada eneses toimuvat. Võta aega ka inimestega suhtlemiseks ja teadvusta eneses toimuvat ka suheldes. Vaimne kasv ja areng ei pea olema midagi tõsist ja vaevarikast, valusat ega rasket, saab jõudsalt areneda ka mänguliselt, läbi rõõmu ja kerguse. Raskes meeleolus olles võib tunduda raske olla rõõmus ja kerge ent siiski oleme me ise oma emotsioonide ja meeleolude loojad ja nende eest vastutavad. Seega on meie endi teha end rõõmu, kergusesse ja kõrgetesse sagedustesse tõsta. On meie endi teha mida, kuidas ja kui kaua me mõtleme, samuti on meie valida meie tunded ja nende kestvus.

On aeg hakata oma valikuvabadust ja loojavõimeid kasutama ja arendama, sest sellest sõltub meist igaühe ja kõigi ühine tulevik. Tuleviku loojateks oleme me igaüks oma mõtete, tunnete ja suhtumistega just praegu. Olles hetkes kohal ja teadvel, on lihtne teadvustada, et just nüüd lood sa seemned järgnevateks hetkedeks, just praegu, nüüd, lood sa oma tulevikku ja panustad kollektiivsesse tulevikku globaalses mastaabis. Kui sul on unistus, visoon, kui soovid, et maailmas midagi muutuks, siis ainus viis selleks on alustada iseendast. Lase rõõm ja mängulust oma südamest valla, oma ellu voolata. Panusta maailma iga päev seda, mida sa maailmas näha tahaksid ja millest sa unistad. Kasvata soovitut ja sobivat, loo ja ela rõõmuga. Külva oma mõtetega seda, mida lõigata soovid.