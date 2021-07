Foto: depositphotos.com

Kui sul raha ei ole, siis on sellel vaid üks põhjus. Sa pole valmis küllust ja raha omama. Sa pead selleks mentaalselt valmis olema. Nii palju kui oled valmis raha vastu võtma, nii palju sul raha ka on. Tasuta juustu leidub vaid hiirelõksus. Ära oota, et sulle makstakse, kui sa pole ise valmis maksma. Loe, millised on need piiravad harjumused, mis sinu külluse- ja rahaenergia voolamist takistavad.