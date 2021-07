NÄDALA TAROSKOOP | On aeg julgus kokku võtta, endasse uskuda ja tegutseda!

Tervise osas on praegu hea aeg tegeleda stressi vähendamisega. Tee just seda, mis sind kõige tõhusamalt lõõgastab ja rahustab, olgu selleks siis mõni aktiivne tegevus või lihtsalt puhkamine ja magamine. Kui oled soovinud mõnest halvast harjumusest vabaneda, siis nüüd tasub ka uue ja tervislikuma eluga alustada, sest kõik, mida ette võtad laabub sujuvalt ja takistusteta.

Töö- ja rahaasjade osas on nüüd aeg tegutseda. Näita, mida sa suudad. Pane oma oskused proovile, ära kõhkle, vaid tegutse. Praegu juhatab hea vaist ja tunnetus sind eksimatult selle juurde, mis nõuab sinu tähelepanu ja pühendumist, et hakata viljakalt kasvama ja arenema.

Suhete osas pead nüüd olema eelkõige aus. Praegu peaksid väga selgesti suutma tunnetada, mis on sinu jaoks õige ja oluline. Kuula oma südant ja usalda elu. Sa liigud läbi õpetlike ja arendavate kogemuste edasi, et jõuda tõeliselt siiraste ja sügavate tunneteni. Võid tunda soovi kiiresti välja murda kõigest sellest, mis sinu jaoks ei toimi, kuid ometi peaksid võtma endale aega. Ära tegutse mõtlematult, vaid arvesta nii enda kui teiste tunnetega.

Nädala kaartideks on mõõkade äss ja sauade kuninganna. Elu toob nüüd sinuni uusi algusi, mis võivad puudutada nii sinu suhteid, perekonda kui ka tööelu. Muutused panevad sind tundma, et oled oma mugavustsoonist väljaspool ning seetõttu koged vastakaid tundeid ja mõtted, kohati võid ka muretseda või asju liiga tumedates toonides näha. Tegelikkuses toovad saabunud muutused sinu ellu aga positiivseid arenguid ja häid üllatusi, millega kohanemiseks tuleks sul hoida oma meel avatud. Praegune aeg kutsub sind oma unistustele järgnema hoolimata hirmust. Võta end kokku ning julge elada siin ja praegu. Sinus on jõudu, et oma soove ja eesmärke ellu viia.

Nädala võtab kokku müntide kaks. Praegu suudad oskuslikult leida tasakaalu ka keerukates situatsioonides. Sa toetud oma kogemustele ning see aitab sind just eriti töö ja rahaga seotud teemades jääda rahulikuks ja empaatiavõimeliseks. Oled diplomaatiline ja suudad ka kõige konfliktsemate inimestega leida ühise keele.

Nädala kaardiks on sauade üheksa. Tunned nüüd, et oled valmis emotsionaalselt edasi liikuma. Mis iganes negatiivsetest emotsioonidest kantud kogemused sul minevikus ka olnud on, nüüd oled piisavalt tugev, et sellest kurbusest lahti lasta ja emmata kogu südamest seda rõõmu, mida pakub sulle tänane päev. Ära karda oma tundeid välja näidata ja ära suru emotsioone alla. Lase end vabaks ja vaata maailma kartmatu pilguga.

Nädalat iseloomustab mõõkade neli. Nüüd saabub sinu ellu rahulikum aeg, kuid tundub justkui see puhkepaus oleks sulle peale sunnitud. Eemaldud oma aktiivsete tegutsemiste juurest ning pigem viibid omaette mõtiskledes ja jõudu kogudes. Katsu võtta antud olukorrast parim ja tööta oma emotsioonidega, et paremini iseennast tundma õppida.

Nädala kaardiks on sauade viis. Võid kergesti sekeldustesse sattuda ning tunned, et sinu teel on takistused, mis ei ole küll ületamatud, kuid kulutavad mõttetult sinu aega ja energiat. Katsu asju mitte liigselt südamesse võtta ning leia üles võimalus lahendada ette kerkivaid probleeme pigem mänguliselt. Katsu võtta seda kui kannatlikkuse õppetundi.

Nädalat iseloomustab maailm. Nüüd on mingid olulised protsessid ja arengud jõudnud sinu jaoks lõppfaasi. See võib tuua kaasa ka nukravõitu lahkuminekuid, kuid üldplaanis on need elu loomuliku käigu ja arengu osa ning neid ei tasu võtta nii negatiivselt. Pea alati meeles, et kui mingid uksed sinu elus sulguvad, siis avanevad peagi uued.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaardiks on sauade seitse. Tajud nüüd rünnakuid enda suhtes ümbritsevast maailmast, mille sihtmärgiks on sinu vaated ja veendumused. On võimalik, et satud vaidlustesse ja mõned inimsuhted pingestuvad. Kui oled endas kindel ning suudad säilitada sisemise rahu ja stabiilsuse, siis suudad praegusest olukorrast ilma kaotusi kandmata välja tulla.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab karikate rüütel. Tegeled nüüd teemadega, mis on sulle eriliselt südamelähedased ja rõõmustavad su hinge. Kohtud inimestega, kellega jagad ühiseid huvisid ja maailmanägemust. Pingelised situatsioonid, mis eelnevalt sinus stressi tekitasid, lahenevad ning toovad asemele head suhted ja üksteisemõistmise.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku sauade rüütel. Saabuvad muutused ja aktiivne tegutsemine avavad sinu jaoks uued võimalused. Sind ootab ees kas tööelu või koduga seotud olulise perioodi lõpp ja uue tasandi algus. Tunned endas energiat ja soovi edasi liikuda ning oma ellu vaheldust tuua. Väga suure tõenäosusega võtad nüüd ette ka mõne reisi, mis pakub nii praktilist kasu kui ka põnevust. Suhted ümbritsevatega on väga head, leiad lihtsalt mõttekaaslasi ja uusi sõpru.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab torn. Nüüd pead olema valmis muutusteks, mis mõjutavad sinu vaateid, mõtteid või tundeid. Pead hakkama harjuma uute oludega, mis sinu ümber on ning kohanemine võtab sul pisut aega. Seetõttu võid end tunda esialgu ebakindlalt. Võta endale aega, et kohaneda ja harjuda.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaardiks on karikate viis. Sinu elu on täpselt selline, milliseks sa ise selle mõtled. Kui suunad oma fookuse kõigele heale ja oled tänulik, siis tõmbad sellega veelgi enam positiivsust ja rõõmu ligi. Usu, et sul läheb hästi ja sa näed, kuidas kõik sinu elus liigubki paremuse poole.

Imelist nädalat!