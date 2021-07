Alkeemia intervjuu! Müstik Sadhguru: Metsade ekspluateerimisest maailmas peab saama ajalugu

Me vaatleme planeeti kui erinevaid laiuskraadisektsioone ja tahame olla veendunud, et vähemalt 60% sellest 5,26 miljardist inimesest teab, mis nendes piirkondades ökoloogilises plaanis juhtuma peab. Kui teie riik asub selles piirkonnas, siis mis on need viis asja, mis peavad juhtuma, ja kaks asja, mida teie riigis kunagi juhtuda ei tohiks. Kui iga kodanik sellest aru saab, saab ökoloogiast tavapärane teema valimistel. Kohe kui sellest saab teema valimistel, kaasnevad ka eelarved ja valitsuse masinavärk selle saavutamiseks.

Oleme käivitanud suure ülemaailmse liikumise nimega "Conscious Planet" (eesti k. teadlik planeet). Sellel liikumisel on palju erinevaid aspekte, kuid üks olulisem neist on see, et on umbes 5,26 miljardit inimest, kellel on valimisõigus - nemad saavad hääletada ja valida valitsusi.

Sadhguru: Metsade ekspluateerimisest maailmas peab saama ajalugu. Puidust peab saama põllumajandustoodang agrometsanduse kaudu. Agrometsanduses kasvatatakse puid tavapäraste põllusaadustega kõrvuti. See on põllumajandustootjale majanduslikult väga kasumlik ning sellel on tohutu ökoloogiline kasu pinnase elavdamise ja jõgede taaselustamise näol. See võib olla mängumuutja terves troopilises maailmas.

Metsade poolest tuntud Eesti on liigse metsaraie tõttu suure osa oma rohelisest olemusest kaotanud. Metsade rahaks muutmist ei käsitleta säästvalt, kuna see ei saa tagasi kasvada nii kiiresti kui peaks. On inimrühmi, kes töötavad meie metsade kaitsmise nimel, kuid nende jaoks on olnud väljakutse näidata, et metsad pole lihtsalt puit, vaid elukeskkond ja terve ökosüsteem. Olete alustanud mitu keskkonnaprojekti sihtasutusega Isha, sealhulgas projekti Greenhands, mille käigus on muude tegevuste hulgas siiani istutatud peamiselt Lõuna-Indiasse 35 miljonit puud, mis ületab esialgse plaani 14 miljoni puu istutamise näol. Kuidas soovitaksite seda probleemi lahendada, arvestades meie riigi keskkonda, asukohta ja suurust?

Sadhguru esineb sageli ka suurtel ülemaailmsetel juhtimiskonverentsidel ja rahukongressidel, ta on astunud korduvalt üles Maailma Majandusfoorumil ettekannetega diplomaatiast ja majandusarengust kuni hariduse ja keskkonna teemadeni, mida ta oskab väga lihtsalt ja arusaadavalt tuua iga inimeseni. Ja keskkonna teemadele me sel korral suuresti keskendumegi.

Kui tahame seda vett hoida, ei tööta pikas perspektiivis kunstlikud meetodid, nagu näiteks tammid. Ainus jätkusuutlik viis on panna maha piisavalt taimestikku. Kui pinnas on viljakas taimsetest ja loomsetest jäätmetest pärinevast orgaanilisest ainest, hoiab see kinni vett, mis valgub põhjavette ja seejärel jõkke. See, kui aeglaselt see jõeni jõuab, määrab, mitu päeva aastas meil jões vett on.

Sadhguru: Kõik arvavad, et jõed, tiigid ja kaevud on veeallikad. Nad ei ole vee allikad, nad on vee sihtkohad. Indias ja tõenäoliselt paljudes selle laiuskraadi riikides on peamiseks veeallikaks sademed. Vaid väike protsent pärineb jääsulast. Indias kallab mussoonvihmasid 50-60 päeva aastas. Me peaksime kogu seda vett hoidma terveks 365 päevaks aastas.

Käivitasite oma sünnipäeval, 3. septembril 2017 liikumise "Rally For Rivers", et taaselustada India kiiresti vähenevaid jõgesid. Tänaseks on sellest kasvanud suurim ökoloogiline liikumine maailmas. Praegu seisab umbes veerand maailma elanikkonnast silmitsi veekriisiga. Milline on väljapääs ja kas see on üldse olemas?

Keskkonnamured peaksid elama meie südames. Sellest peab saama elav protsess. Nagu me hingame: mida ma välja hingan, seda puu sisse hingab; mida puu välja hingab, seda mina sisse hingan. Kui sa kord seda koged, siis on see sinu südames. See, kuidas sa ise elad, on samamoodi. Selle tagasi toomine ja uutele põlvkondadele sellise eluviisi tutvustamine on väga oluline, kui oleme huvitatud selle planeedi hoidmisest mingis mõistlikus vormis.

Tänapäeva maailmas on keskkond ja ökoloogia kahjuks ainult õpikutes, koolides ja ülikoolides. Ameerika põlisrahvaste kultuur (Sadhguru käis eelmise aasta lõpus mootorrattaga ringreisil, et uurida spirituaalset Ameerikat, puutudes kokku erinevate põlisameeriklaste kultuuride ja rahvastega Põhja-Ameerikas - toim.) on aga terve tsivilisatsioon, kelle jaoks keskkond ei olnud teadus ega ka teema õpikutes, see elas nende südames. Nad eksisteerisid siin mitte kui maa ekspluateerijad, vaid kui maa ise.

Seda liikumist nimetatakse "Teadlikuks planeediks", sest kõige olulisem asi, mida me vajame, on teadlik inimkond, vastasel juhul pole lahendust loota.

Kui ma käisin ÜRO-s, küsisid mõned sealsed agentuurid minult: "Sadhguru, mis on teie arvates need kolm asja, mille eest peame hoolt kandma?" Ma ütlesin "Need kolm asja on pinnas, pinnas ja pinnas", sest üle 80% maismaal olevast elust on esimese ühe meetri sügavusel pinnamullas.

Kui tahame, et pinnas oleks rikkalik, peab meil olema orgaanilist ainet, mis mulda läheb. Seda saab teha agrometsandusega. Indias oleme Cauvery jõe elustamiseks käivitanud [projekti] ''Cauvery Calling''. Tahame katta vähemalt ühe kolmandiku sellest 83 000 ruutkilomeetri suurusest jõgikonnast puudega. Puud istutatakse põllumeeste poolt nende enda maale. See ei ole kuulutatud välja ökoloogilise liikumisena, see on kuulutatud välja majandusliku lahendusena põllumeeste jaoks. Oleme muutnud juba 69 760 põllumeest agrometsa usku ja nende sissetulek on viie kuni seitsme aasta jooksul tõusnud 300-800%.

Põhimõtteliselt on see majanduskava, millel on märkimisväärne ökoloogiline mõju. Ma jõudsin selleni, et ütlesin, et tahan läbi viia abielu majanduse ja ökoloogia vahel, sest kui need kaks ei ole koos, võidab majandus suurema pingutuseta ning ökoloogia lendab prügikasti.

Selle projekti eesmärk on näidata, et ökoloogia ja majandus ei pea olema üksteise vastu. Ökoloogia taaselustamine võib maaomanikule väga tulus olla. Seda me üritamegi saavutada.

Foto: Isha Foundation

Olete astunud üles ka suurtel ülemaailmsetel juhtimiskonverentsidel ja rahukongressidel (nt Maailma Majandusfoorumil ettekannetega nii diplomaatiast ja majandusarengust kui ka hariduse ja keskkonna teemadel). Teie ampluaa on tohutu. Mis on see miski, mis teid innustab maailma otsustajaid toetama. On see soov luua rahu? Armastust? Ühtsust?