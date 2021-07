KUULA ALKEEMIA PODCASTI! Iluspetsialist Reet Härmat õpetab, kuidas vananemist tagasi pöörata

Iluspetsialist, jumestuskunstnik, ökonahahooldussarja õli kaaslooja ja saatejuht Reet Härmat ütleb, et juba tekkinud kortse on tõepoolest võimalik kaotada. Ja seda ilma süstideta! "Ma olen ise oma jumestusklientide pealt näinud ja läbi artiklite ka uurimustöid tehes avastanud, et juba tekkinud kortse on tõepoolest võimalik kaotada ja seeläbi nooremaks muutuda. Kuna ilu algab seest, siis on üheks peamiseks võtmesõnaks täisväärtuslik toitumine!"

Reet Härmat on järgi proovinud pea kõik Eestis tehtavad iluprotseduurid, üks ekstreemsem kui teine. Olles ilumaailmas nii palju aastaid tegutsenud, on ta näinud ka selle pahupoolt ning tagajärgi. Nüüdseks on Reet pöördunud loodusliku ja naturaalse lähenemise poole, sest see on oluliselt tõhusam.

"Ilukirurgia on nagu kiirtee - saab kiirelt tulemuse kätte, aga samas on see kunstlik ja võib hiljem, näiteks kümne aasta pärast valusalt kätte maksta. Kui tahta jätkusuutlikku ja harmoonilist ilu, siis on naturaalne ja looduslik lähenemine õigem. See on küll aeglasem, kuid pikas perspektiivis tõhusam," selgitab Reet Härmat kahe ilumaailma suuna erinevust. Samas ütleb ta ka, et on võimalik leida tasakaal, sest ega üks ei ole automaatselt "parem" kui teine. Piiri peab oskama hoida ja tasakaalu leida.

Nahk on meie kõige suurem organ ning halvad harjumused - suitsetamine, alkoholiga liialdamine, vähene uni, saastunud õhuga keskkonnas elamine, kõrge stress jne - väljenduvad kõik meie nahas ja üleüldises välimuses. Nii tekibki olukord, kus 40ndates naisterahvad näevad välja dekaad vanemad oma väsinud ja lõtvunud naha, tumedate silmaaluste ning suu- ja nina ümber olevate kortsudega (rääkimata silmakurdudest!). See kõik on väsimuse, stressi, suitsetamise ja alkoholi ning mittetoetava elustiili tagajärg. "Kui suuta neid halbu harjumusi ümber teha ning pakkuda oma kehale ja nahale seda, mida nad tegelikult vajavad, siis puhked õitsele ja särama! Ja siinkohal pole kunagi liiga hilja," on ilugurmaan kindel.