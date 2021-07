Palju õnne, Lõvi! 22. juuli õhtupoolikul jõuab Päike oma taevasel teekonnal Lõvi sodiaagimärki ja liigub seal kuni 22. augustini

Lõvi periood on looduses lopsakas, päikeseline ja soe, see on viljade kasvamise ja küpsemise aeg. Astroloogiliselt on see aasta parim aeg puhkamiseks ja lõbutsemiseks, elu täiel rinnal nautimiseks. Nüüd on hea endale päikesesoojuses peesitamist lubada ja hobidega tegelemisest rõõmu tunda.

On aeg pidutseda ja vastassoo pilke püüda, flirtida, suhteid luua ja armuelu edendada. Mängulisus, lapselikkus, loomingulisus on selle aja märksõnad.

Lapsevanemad peaks kindlasti pühendama rohkem aega sellele, et oma võsukestega koos tegutseda ja seigelda, nendega parem kontakt leida.

On aeg ennast näidata, oma annete ja oskustega lagedale tulla, tähelepanu keskpunktis särada. Iseenda sisemise lapsega kontakti leidmine, eneseväärtustamine ja eluterve enesekesksus on omadused, mida nüüd arendada. Ent tuleb vahet teha endast hoolimisel ning egoistlikul upsakusel. See, et armastad iseennast, ei tähenda, et oled teistest parem - kõik väärivad austust! Vältida tuleb ülbust ja hoolimatust.

Sinu jaoks, Lõvi, saab alguse umbes kuuajaline periood, mil just Sina saad särada, tähelepanu keskpunktis olla, iseendast lähtuvalt uljaid plaane teha ja neid ellu viima asuda.Selle aja jooksul on Sul sünnipäev! See väärib pidulikku ja lõbusat tähistamist - elu on ju elamist väärt, Sulle antud võimalused ja kogemused hindamatud. Oska olla tänulik selle eest, et elad siin ja praegu, et Sulle on antud võimalus ennast teostada, oma unistusi ellu viia ja põnevaid kogemusi saada!

Praegu on Sinul, Lõvi, aeg pühenduda iseenda soovidele ja vajadustele, teha plaane algavaks eluaastaks ning nende elluviimist alustada. Ka oma patareid tuleb uueks aastaringiks korralikult täis laadida, et olla valmis tegema just seda, mida Sinu hing ihkab! Niisiis - ole praegu heas mõttes egoist, lähtu iseendast ning pühendu sellele, mida tõeliselt vajad! Õnne, jõudu, edu Sulle Sinu kordumatul teel!

Õnnelikku, naudinguterohket ja armastusest tulvil Lõvi-aega meile kõigile!

Autor: Maria Angel, maria.angel@eestihoroskoop.ee