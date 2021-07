Tuletan sulle meelde, et inimese vaba tahe on püha, millesse pole õigus sekkuda mitte ühelgi institutsioonil. Hoia meeles: Surve tohib tulla ainult sinu seest, mitte väljast, kuna siis langetad sa õige valiku, sest järgned oma sisemisele tundele. Mistahes välisele survele alludes teeb inimene alati vale valiku. Eetiliselt puhtad, ausad ja läbipaistvad otsused ning valikud langetatakse alati ilma hirmuta!

Tsirkuseloomad hakkavad trikke tegema alles siis kui läbi väärkohtlemise on nende vaim murtud. Kui vaim on murtud ollakse kaotanud kõik. Mõtle kümme korda üle enne kui otsustad alistuda ja saada tsirkuse loomaks.

Öeldakse, et hirmul on suured silmad. Eriti suureks muutuvad hirmu silmad siis, kui kujutatakse sündmuste kulgu ette, mida parema meelega näha ei tahaks. Siis võtab hirm sinust pool jõudu endale.

Alles siis, kui juhtubki see, mida kartsid, taipad, et hirm oli muutnud reaalsuse palju hirmsamaks kui tegelikkus ennast ilmutas. Hirmul on maagiline võim võluda asjad kaugete distantside tagant suuremaks, kui nende tegelik suurus eales olla võib. Paradoksaalsel kombel on just hirm see, mida ainsana karta tasub.