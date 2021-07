Ilus on just see, mis on praegu

Minevik on vaid mälestuste kogum, millest mõned on soojad ja helged, mõned aga valusad ja ebameeldivad. Me küll hoiustame neid oma mälus nagu seifis, kuid reaalsuses neid ei eksisteeri. Tulevik on vaid meie ettekujutus sellest, mis võiks toimuda, aga see ei pruugi reaalselt üldse nii minna. Me võime vaid aimata, kas see, millest mõtleme, võiks kunagi juhtuda ja kui juhtub, siis millisel kujul.

Minevikku enam pole ning tulevikku veel ei ole. Kõik mis toimub, toimub siin ja praegu, just sellel hetkel, mil sa seda loed. Meil on olemas vaid käesoleva hetke jõud. Kuidas see enda kasuks pöörata? Õpi juba praegu täiel rinnal elama. Ära vaata tagasi ega ela homsest õnnest unistades. On rumal haletseda asjade pärast, mis on läinud või mida veel ei ole. Ela siin ja praegu, sest see on ainus, mis sul praegu on.

See ei tähenda, et sa ei peaks tulevikule mõtlema ja oma eesmärkidele keskenduma. Tänasele päevale pead keskenduma sellepärast, et sellest sõltub sinu tulevik. Õpi väärtustama olevikku, sest see on ainus alaline ühik meie eluteel. Kõik muu on kas minevikku vajunud või pole veel kätte jõudnud.

Sul on vaid käesolev hetk ja seega oleks hea, kui suudaksid oleviku nautimist segavast koormast vabaneda ja edasi liikuda. Ära raiska oma aega unistamisele, vaid tee lihtsalt seda, mida oled alati teha tahtnud. Tee seda, mis sulle meeldib. Ütle seda, mida oleksid tahtnud välja öelda, aga vaikisid. Alusta sellest, millest oled unistanud, kuid pole julenud otsustada. Soodsat hetke ootama jääda on mõttetu, sest seda ei pruugi mitte kunagi tulla. Pidevalt kaheldes ja oodates võid ühel päeval märgata, et su elu on kiirelt möödunud - sa oled oma elu maha maganud. Sinu õnn koosnebki hetkedest, milles ja kuidas oled elanud. Pööra tähelepanu väikestele rõõmudele, mida elu iga päev kingib.